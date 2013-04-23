Eingestellt
Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen
Nur mit Kabel verwendbar
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe Ihres Philips Rasierers alle zwei Jahre mit HQ55 auswechseln.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
4.4
von 5
60
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
mystery61
23/04/2013
Deutschland
Verifizierter Käufer
Aku hält noch sehr Lange
Design ist sehr gut gelungen , und der Rasierer liegt sehr schön in der Hand bei der Rasur.Das einzige was Ich bis jetzt nicht so gut fide ist , das die Ladeanzeige nicht so gut ist.
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6900/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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oltcit83
13/04/2013
Deutschland
Ein großartiger Rasierer, dem man jederzeit weiterempfehlen kann.
Ein guter Rasierer, der mühlelos alle Barthaare - auch längere - abrasiert. Das einzige, was verbessert werden könnte, ist die Drehzahl der runden Scherblätter. Sie könnte - wie bei meinem alten Rasierer (einem Philishave Raser) höher sein, um noch besser als bisher die Barthaare abzurasieren.
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Hampie
06/09/2012
Deutschland
ICH BIN MIT ELEKTRO RASIERER HQ6900 SEHR ZUFRIEDEN .sehr
Sehr ruhig und leises Laufgereusch. Schneidet Präzise und gründlich. Liegt leicht inder Hand. Geringes Gewicht. Sehr lange Acku Laufzeit Gut zu Reinigen. geringer Preis. Um es kurz zu sagen, Ich binn Sehr Zufrieden !
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.