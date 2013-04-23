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  • Konturenanpassung, auch im Halsbereich
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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

HQ6900/16

4.4
| (60) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Konturenanpassung, auch im Halsbereich
Eine gründliche und schonende Rasur zu einem erschwinglichen Preis. Das Reflex Action-System dieses Philips Rasierers bietet zusammen mit der Super Lift & Cut-Technologie ein optimales Rasierergebnis.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

CloseCut-Klingen

Konturenanpassung, auch im Halsbereich

  • Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen

  • Nur mit Kabel verwendbar

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Ersatzscherköpfe

Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe Ihres Philips Rasierers alle zwei Jahre mit HQ55 auswechseln.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.4

von 5

60

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

23/04/2013

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Aku hält noch sehr Lange

Design ist sehr gut gelungen , und der Rasierer liegt sehr schön in der Hand bei der Rasur.Das einzige was Ich bis jetzt nicht so gut fide ist , das die Ladeanzeige nicht so gut ist.

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6900/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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13/04/2013

Deutschland

Deutschland

Ein großartiger Rasierer, dem man jederzeit weiterempfehlen kann.

Ein guter Rasierer, der mühlelos alle Barthaare - auch längere - abrasiert. Das einzige, was verbessert werden könnte, ist die Drehzahl der runden Scherblätter. Sie könnte - wie bei meinem alten Rasierer (einem Philishave Raser) höher sein, um noch besser als bisher die Barthaare abzurasieren.

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06/09/2012

Deutschland

Deutschland

ICH BIN MIT ELEKTRO RASIERER HQ6900 SEHR ZUFRIEDEN .sehr

Sehr ruhig und leises Laufgereusch. Schneidet Präzise und gründlich. Liegt leicht inder Hand. Geringes Gewicht. Sehr lange Acku Laufzeit Gut zu Reinigen. geringer Preis. Um es kurz zu sagen, Ich binn Sehr Zufrieden !

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6900/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 