CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

CloseCut-Klingen sind präzise gefertigt, damit Sie sich jedes Mal sicher und gründlich rasieren können. Die langlebigen, selbstschärfenden Klingen nutzen sich nicht ab und stellen somit sicher, dass Ihre Rasur immer gründlich und schnell bleibt.