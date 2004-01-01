Suchbegriffe

      Shaver series 3000 HQ6906/16 Dry electric shaver

      HQ6906/16

      Dieses Produkt ist leider nicht mehr verfügbar

      Shaver series 3000 HQ6906/16 Dry electric shaver
      Shaver series 3000 HQ6906/16 Dry electric shaver

      CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

      CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

      CloseCut-Klingen sind präzise gefertigt, damit Sie sich jedes Mal sicher und gründlich rasieren können. Die langlebigen, selbstschärfenden Klingen nutzen sich nicht ab und stellen somit sicher, dass Ihre Rasur immer gründlich und schnell bleibt.

      Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

      Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

      Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an

      Ergonom. Griff für optim. Handhabung

      Ergonom. Griff für optim. Handhabung

      Dieser ergonomische Griff ermöglicht eine einfache Handhabung für eine angenehme Rasur.

      2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, austauschbare Klingen

      2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, austauschbare Klingen

      Alle unsere Rasierer verfügen über 2 Jahre weltweite Garantie und lassen sich an jede Spannung anpassen. Die langlebigen Klingen müssen erst nach 2 Jahren ersetzt werden.

      Ersatzscherköpfe

      Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre mit HQ56 auswechseln

      Ersatzteile und Zubehör

      • Scherköpfe

        Scherköpfe

        HQ56/50

      • Shavers Reinigungsbürste

        Shavers

        Reinigungsbürste

        CRP338/01

      • Scherkopfreinigungsspray

        HQ110/02

      • Norelco Scherköpfe

        HQ56/53

      • Norelco Scherköpfe

        HQ56/52

      • Scherköpfe

        HQ56/51

      • Scherköpfe

        HQ3/40

      • Scherköpfe

        HQ3/11

      • Scherkopfreinigungsspray

        HQ110/01

