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  • Konturenanpassung, auch im Halsbereich
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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

HQ6940/16

4.1
| (55) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Konturenanpassung, auch im Halsbereich
Eine gründliche und schonende Rasur zu einem erschwinglichen Preis. Das Reflex Action-System dieses Philips Rasierers bietet zusammen mit der Super Lift & Cut-Technologie ein optimales Rasierergebnis.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

CloseCut-Klingen

Konturenanpassung, auch im Halsbereich

  • Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen

  • Nur mit Kabel verwendbar

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Ersatzscherköpfe

Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe Ihres Philips Rasierers alle zwei Jahre mit HQ55 auswechseln.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.1

von 5

55

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

28/09/2021

Deutschland

Deutschland

Ein Standardrasierer wie er sein soll

Ich suchte einen Rasierer, der ohne Akku gebaut wurde. Akkus sind nicht austauschbar und verkürzen unnötig die Lebensdauer des Gerätes. Dies Gerät läuft zwar nur mit Netzanschluss, was aber bei der heimischen Nutzung überhaupt nicht von Nachteil ist. Eine Rasierersteckdose findet sich doch in fast jedem Bad. So kann ich mich ohne auf den Ladezustand des Akkus zu achten rasieren solange und so oft ich will. Und das ganz auch sehr hautschonend und gründlich. Ich würde sagen ich habe einen normalen Bartwuchs, damit kommt das Gerät gut zurecht. Auch mal ein Dreitagebart vom Wochenende ist schnell abrasiert ohne Hautreizungen. Gut ist auch der Langhaarschneider den ich zum in Form bringen meine Bartes nutze, auch schnell und präzise.

Vorteile

Immer einsatzbereit, gute Rasierleistung

Nachteile

keine

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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15/10/2010

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Mein erster Elektrorasierer von Philips war mein bester Kauf.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Superb shaver

This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 