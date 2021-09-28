Eingestellt
Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen
Nur mit Kabel verwendbar
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe Ihres Philips Rasierers alle zwei Jahre mit HQ55 auswechseln.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
4.1
von 5
55
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Hambo 1962
28/09/2021
Deutschland
Ein Standardrasierer wie er sein soll
Ich suchte einen Rasierer, der ohne Akku gebaut wurde. Akkus sind nicht austauschbar und verkürzen unnötig die Lebensdauer des Gerätes. Dies Gerät läuft zwar nur mit Netzanschluss, was aber bei der heimischen Nutzung überhaupt nicht von Nachteil ist. Eine Rasierersteckdose findet sich doch in fast jedem Bad. So kann ich mich ohne auf den Ladezustand des Akkus zu achten rasieren solange und so oft ich will. Und das ganz auch sehr hautschonend und gründlich. Ich würde sagen ich habe einen normalen Bartwuchs, damit kommt das Gerät gut zurecht. Auch mal ein Dreitagebart vom Wochenende ist schnell abrasiert ohne Hautreizungen. Gut ist auch der Langhaarschneider den ich zum in Form bringen meine Bartes nutze, auch schnell und präzise.
Vorteile
Immer einsatzbereit, gute Rasierleistung
Nachteile
keine
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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Schiefer
15/10/2010
Deutschland
Sehr gut
Mein erster Elektrorasierer von Philips war mein bester Kauf.
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Technophile
04/10/2011
United Kingdom
Superb shaver
This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.