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Eingestellt
Konturenanpassung, auch im Halsbereich
Eine gründliche und hautschonende Rasur zu einem erschwinglichen Preis. Das Flex & Float-System garantiert zusammen mit den CloseCut-Klingen eine präzise und gründliche Rasur.
Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen
35 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit
Ausklappbarer Trimmer
CloseCut-Klingen sind präzise gefertigt, damit Sie sich jedes Mal sicher und gründlich rasieren können. Die langlebigen, selbstschärfenden Klingen nutzen sich nicht ab und stellen somit sicher, dass Ihre Rasur immer gründlich und schnell bleibt.
Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an
Sie erhalten mehr als 35 Rasierminuten nach 8 Stunden Ladezeit. Das entspricht etwa 14 Rasuren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
4.1
von 5
1249
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Vamosito
07/09/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gelungenes Produkt
Lange Akkulaufzeit und zufriedenstellende Ergebnisse beim Rasieren
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2018-09-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2018-09-07
Sasan
22/08/2020
Deutschland
Zufrieden
Seit 3 Jahren benutzte ich dieser Rasierer und alles ist Top.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2018-08-22
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2018-08-22
Hase
06/10/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Guter Rasierer
Der Philips Shaver ist sehr leise, erzielt sehr gute Ergebnisse bei der Rasur, ist einfach in der Handhabung, der Akku hält sehr lange, lässt sich gut reinigen.
Vorteile
siehe Bewertung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2018-09-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2018-09-06
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.