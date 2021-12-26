Eingestellt
Schnellladung
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe Ihres Philips Rasierers alle zwei Jahre mit HQ55 auswechseln.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
4.0
von 5
225
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
turboga
26/12/2021
Deutschland
Sehr gutes Rasierergebnis - sehr haltbar!
Auch nach 6 Jahren immer noch im Einsatz, Akku noch TOP! Sehr zufrieden! Würde diesen Rasierer auf jeden Fall wieder kaufen!
Vorteile
lange Haltbarkeit
Nachteile
Messerreinigung etwas umständlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bully III
29/11/2020
Deutschland
Die Zuverlässigkeit dieses Rasierers ist enorm!
Hervorragender Rasierer. Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut.
Vorteile
Preis-/Leistungsverhältnis mehr als optimal.
Nachteile
Original Scherkopf nicht direkt über Philips erhällich. Nur bei ebay. Leider!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MW123456
04/02/2018
Deutschland
hohe Qualität
Das Gerät funktioniert auch nach Jahren einwandfrei.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.