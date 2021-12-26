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  • Konturenanpassung, auch im Halsbereich
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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

HQ6990/33

4
| (225) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Konturenanpassung, auch im Halsbereich
Der gründliche und schonende Philips Elektrorasierer HQ6990 zu einem erschwinglichen Preis. Das Reflex Action-System garantiert zusammen mit der Super Lift & Cut-Technologie eine präzise und gründliche Rasur.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

CloseCut-Klingen

Konturenanpassung, auch im Halsbereich

  • Schnellladung

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Ersatzscherköpfe

Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe Ihres Philips Rasierers alle zwei Jahre mit HQ55 auswechseln.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.0

von 5

225

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

26/12/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Rasierergebnis - sehr haltbar!

Auch nach 6 Jahren immer noch im Einsatz, Akku noch TOP! Sehr zufrieden! Würde diesen Rasierer auf jeden Fall wieder kaufen!

Vorteile

lange Haltbarkeit

Nachteile

Messerreinigung etwas umständlich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/11/2020

Deutschland

Deutschland

Die Zuverlässigkeit dieses Rasierers ist enorm!

Hervorragender Rasierer. Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut.

Vorteile

Preis-/Leistungsverhältnis mehr als optimal.

Nachteile

Original Scherkopf nicht direkt über Philips erhällich. Nur bei ebay. Leider!

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04/02/2018

Deutschland

Deutschland

hohe Qualität

Das Gerät funktioniert auch nach Jahren einwandfrei.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 