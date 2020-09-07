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  • Konturenanpassung, auch im Halsbereich
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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

HQ6996/16

4.1
| (1249) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Konturenanpassung, auch im Halsbereich
Eine gründliche und hautschonende Rasur zu einem erschwinglichen Preis. Das Flex & Float-System garantiert zusammen mit den CloseCut-Klingen eine präzise und gründliche Rasur.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

CloseCut-Klingen

Konturenanpassung, auch im Halsbereich

  • Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen

  • 35 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Ausklappbarer Präzisionstrimmer

CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

CloseCut-Klingen sind präzise gefertigt, damit Sie sich jedes Mal sicher und gründlich rasieren können. Die langlebigen, selbstschärfenden Klingen nutzen sich nicht ab und stellen somit sicher, dass Ihre Rasur immer gründlich und schnell bleibt.

Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an

Mehr als 35 Akkulaufzeit, 1 Stunde Ladezeit

Mehr als 35 Akkulaufzeit, 1 Stunde Ladezeit

Sie haben mehr als 35 Laufzeit mit einer Ladezeit von einer Stunde. Das entspricht etwa 14 Rasuren. Mit einer Schnellladung von nur 3 Minuten können Sie sich einmal rasieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

1249

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

07/09/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gelungenes Produkt

Lange Akkulaufzeit und zufriedenstellende Ergebnisse beim Rasieren

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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22/08/2020

Deutschland

Deutschland

Zufrieden

Seit 3 Jahren benutzte ich dieser Rasierer und alles ist Top.

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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06/10/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Guter Rasierer

Der Philips Shaver ist sehr leise, erzielt sehr gute Ergebnisse bei der Rasur, ist einfach in der Handhabung, der Akku hält sehr lange, lässt sich gut reinigen.

Vorteile

siehe Bewertung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 