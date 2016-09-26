Eingestellt
4.0
von 5
48
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
petrakiara47
26/09/2016
Deutschland
Dieses Produkt ist zuverkässig und pflegeleicht
Einfach besser als andere: 3 x scheren bei einer Bewegung ist besser als nur 2 x (...und rotierend!!!) Die "Nassfunktion" ist auch ganz toll. Geht auch mal, wenn der Tank leer ist, mit einfacher Seife, die man vorher aufträgt. Darf aber nur in der Not so gemacht werden. - Tolle Flexibilität! Ich bin Fan von Philips!! Auch schon in der Generation vor diesem Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst
insurfer
13/10/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Gerät.
Eine sehr sanfte Rasur ohne Hautreizung. Eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Philips und Nivea.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst
Spaghetti1
18/07/2012
Suisse
Das ist der beste Rasierer
Man hat überhaupt keine gereizte Haut nach der Rasur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst