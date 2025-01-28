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Elektrische Zahnbürsten
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Elektrische Schallzahnbürste
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Wie funktioniert die Putzanleitung in der Sonicare App?
Wie aktiviere oder deaktiviere ich den Drucksensor meiner Sonicare?
In welchen Ländern ist die Sonicare App verfügbar?
Warum ist zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück eine Lücke?
Wie lange sollte der Akku meiner Sonicare Zahnbürste halten?
W2 Optimal WhiteStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
ProResults8x C1 Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
ProResults4x C1 Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Philips SonicareReiseetui aus Plastik
Philips SonicareLadestation
i InterCareStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
C2 Optimal Plaque Defence(früher ProResults zum Plaque-Schutz)
W Optimal WhiteStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
ProResultsStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
ProResultsBürstenköpfe (6er-Pack)
Sonic electric toothbrushReiseetui aus Plastik
W2 Optimal White2x Weiße Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
W3 Premium WhiteStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
S SensitiveStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ich kann meine Zahnbürste nicht mit der Sonicare App verbinden
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert weniger stark
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert nicht
Meine Sonicare Zahnbürste lädt nicht
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert zu stark
Meine Sonicare Zahnbürste macht laute Geräusche
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