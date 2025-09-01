Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
HX7106/01
Fortschrittliche Pflege für weißere Zähne
Direkt bemerkbare Ergebnisse von weißeren Zähnen und 10 x mehr Plaque-Entfernung*. Mit unserer Sonicare Technologie der nächsten Generation für eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung, selbst an schwer erreichbaren Stellen.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Wiederaufladbare Zahnbürste
Gesamtzeit
recurring payment
Mit dem mittigen Pad im W-Bürstenkopf für Zahnaufhellung zur Entfernung von Verfärbungen sind weiße Zähne in greifbarer Nähe für Sie. Die diamantförmigen Borsten wurden entwickelt, um den Oberflächenkontakt zu verbessern und Verfärbungen effektiver zu entfernen. Dank der dicht gepackten Borsten wird 7 x mehr Plaque entfernt als mit einer Handzahnbürste, während der gesamte Mund erfrischend gereinigt wird.
Diese elektrische Zahnbürste verwendet unsere Sonicare Technologie der nächsten Generation, die ein zuverlässiges und gleichmäßiges Putzerlebnis mit stets hervorragenden Ergebnisse bietet. Der Motor passt die Leistung automatisch an, sodass keine Leistungsverluste auftreten, wenn Sie an schwer zu reinigende Stellen gelangen. Genießen Sie eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für Zähne und Zahnfleisch mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Sonicare Fluid Action unterstützt die Reinigung der Borsten, indem Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gepresst wird.
Da es einfach ist, zu hart zu putzen, verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Der Sensor informiert Sie über haptische Vibrationen, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Entspannen Sie sich und Ihr Zahnfleisch bleibt geschützt!
Optimieren Sie Ihre Putzroutine mit 2 Putzmodi. Egal, ob Sie etwas mehr Kraft oder eine sanfte Reinigung wünschen, wählen Sie eine von zwei Intensitätsstufen.
Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 20 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.
Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.
Eine vollständige Ladung hält bis zu 21 Tage regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort in Ihrer täglichen Routine.
Intensitätsstufen
Leistung
Technische Daten
Design und Materialausführung
Service
Benutzerfreundlichkeit
Artikel enthalten
Reinigungsleistung
Programme
Intelligente Sensor-Technologie
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.