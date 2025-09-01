Sonicare Technologie der nächsten Generation

Diese elektrische Zahnbürste verwendet unsere Sonicare Technologie der nächsten Generation, die ein zuverlässiges und gleichmäßiges Putzerlebnis mit stets hervorragenden Ergebnisse bietet. Der Motor passt die Leistung automatisch an, sodass keine Leistungsverluste auftreten, wenn Sie an schwer zu reinigende Stellen gelangen. Genießen Sie eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für Zähne und Zahnfleisch mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Sonicare Fluid Action unterstützt die Reinigung der Borsten, indem Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gepresst wird.