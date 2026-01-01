Sonicare Technologie der nächsten Generation

Diese elektrische Zahnbürste verwendet unsere Sonicare Technologie, um eine wirklich gleichmäßige Reinigung des gesamten Mundraums zu ermöglichen. Der Motor passt die Leistung automatisch an, sodass keine Leistungsverluste auftreten, wenn Sie an schwer zu reinigende Stellen gelangen. Genießen Sie eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für Zähne und Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen. Sonicare Fluid Action unterstützt die Borsten beim Putzen, indem Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands geströmt wird.