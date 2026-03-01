Suchbegriffe

      Philips Sonicare Series 7100 Wiederaufladbare Zahnbürste

      HX7429/04

      Fortschrittliche Pflege für gesünderes Zahnfleisch***

      Unterstützen Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleisches bei jedem Putzen. Unsere Sonicare Technologie der nächsten Generation bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung, selbst an schwer erreichbaren Stellen, mit bis zu 7 x gesünderem Zahnfleisch** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung*.

      Fortschrittliche Pflege für gesünderes Zahnfleisch***

      Entfernt sanft 10 x mehr Plaque*

      • Entfernt bis zu zehnmal mehr Plaque*
      • Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch**
      • Sonicare Technologie der nächsten Generation
      • Visueller Drucksensor
      • 4 Putzmodi, 3 Intensitätsstufen
      Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch**

      Unterstützen Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleisches mit diesem speziell entwickelten G3 Bürstenkopf für gesundes Zahnfleisch. Dank der Borstenanordnung sorgen die äußeren Borsten dafür, dass Ihr Zahnfleisch auch dann geputzt bleibt, wenn Sie sich auf Ihre Zähne konzentrieren. Das Ergebnis ist bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in sechs Wochen mit dem Programm. Dank seiner speziell entwickelten Flexibilität entfernen Sie bis zu 10 x mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste*.

      Sonicare Technologie der nächsten Generation

      Diese elektrische Zahnbürste verwendet unsere Sonicare Technologie, um eine wirklich gleichmäßige Reinigung des gesamten Mundraums zu ermöglichen. Der Motor passt die Leistung automatisch an, sodass keine Leistungsverluste auftreten, wenn Sie an schwer zu reinigende Stellen gelangen. Genießen Sie eine sanfte und gleichzeitig effektive Reinigung für Zähne und Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen. Sonicare Fluid Action unterstützt die Borsten beim Putzen, indem Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands geströmt wird.

      Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

      Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, und Ihr Zahnfleisch wird geschont.

      Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis

      Optimieren Sie Ihre Putzroutine mit 12 Putzmodi. Egal, ob Sie etwas mehr Kraft oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen, Sie können es haben. Wählen Sie zwischen dem Clean-, Sensitive-, Gum Health- und dem White-Modus. Wählen Sie eine von drei Intensitätsstufen.

      Putzeinblicke auf Tastendruck

      Mit der Sonicare Zahnbürste und App erreichen Sie all Ihre Mundhygieneziele. Beide lassen sich nahtlos miteinander verbinden, um Ihnen eine Anleitung zum Putzen, Tipps und Tricks sowie personalisierte Inhalte zu bieten. Damit sind Sie unaufhaltbar.

      Pflege zum Mitnehmen – überall aufladen

      Mit unserem Reiseladeetui, das über einen integrierten Ladeanschluss verfügt, können Sie Ihr Gerät auch auf Reisen mitnehmen und aufladen. Es ist robust genug, um Ihre Sonicare Zahnbürste zu schützen, aber dennoch so kompakt, dass sie in jede Tasche passt und somit der perfekte Reisebegleiter ist.

      Angeleitete Putzeinheiten

      Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 20 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.

      Putzen Sie weiterhin mit optimaler Leistung dank Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes

      Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.

      21 Tage für regelmäßiges Zähneputzen

      Eine vollständige Ladung hält bis 21 Tage regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort in Ihrer täglichen Putzroutine.

      Technische Daten

      • Intensitätsstufen

        Hoch
        Für eine noch bessere Reinigung
        Mittel
        Für die tägliche Reinigung
        Niedrig
        Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

      • Produktaktualisierung

        Supportzeitraum
        Philips stellt die erforderlichen Sicherheits-Updates bis zum 31. Dezember 2026 bereit.

      • Leistung

        Stromspannung
        100 bis 240 V

      • Technische Daten

        Batterie
        Wiederaufladbar
        Betriebsdauer (voller bis leerer Akku)
        21 Tage
        Batterietyp
        Lithium-Ionen
        Energieverbrauch
        Standby ohne Anzeige 0,08 W

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Weiß/Schwarz

      • Service

        Gewährleistung
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Kompatibilität

        Android-Kompatibilität
        Android-Telefone mit Bluetooth 4.0 oder höher
        Kabellose Bluetooth-Technologie
        Verbundene Zahnpflege-App
        iOS-Kompatibilität
        iPhone mit Bluetooth 4.0 oder höher

      • Benutzerfreundlichkeit

        Akkuanzeige
        Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an
        Handstück-Kompatibilität
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
        Handstück
        Schlankes, ergonomisches Design
        Reiseetui
        Reiseladeetui
        Timer
        BrushPacer und SmartTimer

      • Artikel enthalten

        Handstück
        2 7100 wiederaufladbare Zahnbürste
        Reiseetui
        2 Reiseladeetuis
        Bürstenkopf
        4 G3 Premium Gum Care
        Ladegerät
        2 x USB-A-Ladegeräte

      • Reinigungsleistung

        Plaque-Entfernung
        Bis zu 10 x effektiver*
        Gesundes Zahnfleisch
        Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch**
        Geschwindigkeit
        62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

      • Programme

        Clean
        Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
        Weiß
        Entfernt oberflächliche Verfärbungen
        Sensitive
        Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch
        Gesundes Zahnfleisch
        Massiert sanft das Zahnfleisch

      • Intelligente Sensor-Technologie

        Druck-Feedback
        • Leuchtring leuchtet violett
        • Vibration und pulsierendes Geräusch
        Erinnerungsfunktion
        BrushSync informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden sollte

      • Sonicare App

        Nachverfolgung und Fortschrittsberichte
        Überwacht die Putzgewohnheiten im Laufe der Zeit und hilft Ihnen, Ihre Mundhygiene beizubehalten.

      • An schwer erreichbaren Stellen im Vergleich zu einer Handzahnbürste in einem Zeitraum von 2 Wochen.
      • * im Gum Health-Modus im Vergleich zu einer Handzahnbürste in einem Zeitraum von 6 Wochen.
      • ** im Vergleich zu einer Handzahnbürste

