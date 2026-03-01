Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch**

Unterstützen Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleisches mit diesem speziell entwickelten G3 Bürstenkopf für gesundes Zahnfleisch. Dank der Borstenanordnung sorgen die äußeren Borsten dafür, dass Ihr Zahnfleisch auch dann geputzt bleibt, wenn Sie sich auf Ihre Zähne konzentrieren. Das Ergebnis ist bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in sechs Wochen mit dem Programm. Dank seiner speziell entwickelten Flexibilität entfernen Sie bis zu 10 x mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste*.