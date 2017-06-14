Eingestellt
M1MKIIBK/00
Erhältlich in
HiFi-Sound, sorgfältige Herstellung
Der Philips Fidelio M1MKII bietet eine Kombination aus erstklassigem Sound und wahrem Komfort in einem kultigen Design. Er wurde von Experten entwickelt und für ein Musikerlebnis in HD hergestellt. Das leichte und dennoch robuste Design sorgt unterwegs zudem für eine hervorragende Geräuschisolierung.
High Resolution Audio
On-Ear
Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Das geschlossene Akustik-Design des Kopfhörers bietet ein Bassreflex-System, das über Ohrmuscheln mit strategisch positionierten Öffnungen verfügt. Diese regulieren den Luftdruck in der internen Kammer und schaffen eine kontrollierte Umgebung für die Membran, um eine optimale Akustik zu ermöglichen. Gemeinsam mit der akustischen Abschirmung werden so sämtliche natürliche Sounddetails isoliert und präzise, dynamische Bässe bereitgestellt, ohne dabei Kompromisse bei der Klarheit der Soundwiedergabe einzugehen.
Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40 mm Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.
2.6
von 5
16
Bewertungen
cookie1
14/06/2017
United Kingdom
Fantastic design and amazing sound
I have to disagree with all the reviews on here, had my pair for a year and half and have had no problems whatsoever. I have used them almost every day and they still look fantastic, the faux leather seems to be of a very high quality, they are very comfortable even with 2 hours of wearing them. Such a high quality feel to these headphones and they have been excellent for me. Seems to be a problem with the ear pads for some people but for me they've been great. Your ears do start to get a little hot after an hour or so but that is the same with pretty much all on-ear headphones. They also sit on your head very nicely, some headphones feel clamped to your skull but these are just right-not too loose so that they fall off but still comfortable.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic verfasst
ulfasso
18/01/2016
France
casque exceptionnel
un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic verfasst
Steppi74
13/04/2015
France
Une vraie réussite
L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic verfasst