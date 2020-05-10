Eingestellt
HiFi-Röhre
Seidenkalotten-Hochtöner
150 W
Mit den integrierten HiFi-Röhren erleben Sie nun Sound in höchster Qualität – Sound, wie Sie ihn sonst nur von hochpreisigen audiophilen Systemen erwarten würden. Die analogen Eigenschaften der Röhren ermöglichen unserem nicht linearen Gehör einen angenehmeren Klang. Der Sound aus den Röhren hat eine geringe Verzerrung und wird auf Grund seiner Reinheit, seiner Detailtreue und seiner realistischen Audioqualität bevorzugt.
Bändchenhochtöner sind Hochtonlautsprecher, die dynamischen und klaren Sound liefern. Sie werden normalerweise in High-End Audiosystemen verwendet, um eine erstklassige Wiedergabetreue zu erreichen. Konventionelle konische und Kalotten-Hochtöner basieren auf dem Prinzip eines gerichteten, beweglichen Drahts, während der Bändchenhochtöner hohe Frequenzen in einem Bereich von 180° ausstrahlt. Dadurch wird die Abstrahlungsbreite in den höheren Tonlagen erheblich verbreitert. Gleichzeitig wird der optimal beschallte Ort (Sweet Spot) erweitert, damit selbst bei kompakten Audiosystemen ein weiter, kristallklarer und natürlicher Sound zu hören ist.
Der goldbeschichtete Lautsprecheranschluss garantiert gegenüber herkömmlichen Click-Fit-Verbindungen eine verbesserte Audiosignalübertragung. Der elektrische Signalverlust vom Verstärker zur Lautsprecherbox wird ebenfalls minimiert und ermöglich somit eine äußerst realistische Soundwiedergabe.
4.0
von 5
24
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
10/05/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Het beste sinds MFB
Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.
Vorteile
compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.
Nachteile
slecht één "aux" ingang.
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gregor
13/10/2011
Nederland
goed warm geluid
goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.
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restseiv
09/10/2011
Nederland
Het product zorgt voor een uitstekend geluid.
Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.
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