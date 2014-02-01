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Eingestellt

Multigroom series 3000Multitrim-Set

QG3020/10

4.9

| (7) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

4 in 1 Multitrim-Set

Dieses professionelle Multigroom-Set von Philips mit Haar-, Bart-, Nasenhaar- und Ohrhaartrimmer ist das optimale Styling-Gerät für den richtigen Look, für jede Gelegenheit

Alle Vorteile anzeigen

Der richtige Look für jede Gelegenheit

4 in 1 Multitrim-Set

  • 4 in 1

Konturenkamm für Schnelligkeit und Komfort

Konturenkamm für Schnelligkeit und Komfort

Der Konturenkamm passt sich Ihren Konturen perfekt an – für schnelle und komfortable Ergebnisse.

Selbstschärfende SteelWave Klingen für präzise Ergebnisse

Selbstschärfende SteelWave Klingen für präzise Ergebnisse

Revolutionäre, selbstschärfende Klingen in Wellenform sorgen für präzise und gleichmäßige Ergebnisse.

9 verfügbare Längeneinstellungen für Längen zwischen 1 und 18 mm

Wählen und fixieren Sie Ihre gewünschte Längeneinstellung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.9

von 5

7

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

01/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best beard trimmer ever

I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst

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  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration