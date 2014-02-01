Eingestellt
4 in 1 Multitrim-Set
Dieses professionelle Multigroom-Set von Philips mit Haar-, Bart-, Nasenhaar- und Ohrhaartrimmer ist das optimale Styling-Gerät für den richtigen Look, für jede Gelegenheit
4 in 1
Der Konturenkamm passt sich Ihren Konturen perfekt an – für schnelle und komfortable Ergebnisse.
Revolutionäre, selbstschärfende Klingen in Wellenform sorgen für präzise und gleichmäßige Ergebnisse.
Wählen und fixieren Sie Ihre gewünschte Längeneinstellung.
4.9
von 5
7
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst
Kittkatt
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst
Jon66
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst