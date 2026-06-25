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  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
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Eingestellt

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.2
| (1548) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, Stylen, Rasieren

  • Originalklinge

  • Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.

Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.

Stylen

Stylen

Sorgen Sie mit der zweiseitigen Klinge für präzise Linien in Ihrem Style. Sie können in jede Richtung rasieren und erhalten so eine optimale Sicht auf jedes einzelne Haar, das Sie schneiden. Schnell und einfach stylen in Sekunden!

Technische Daten

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Bewertungen

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4.2

von 5

1548

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

25/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach Klasse

Einfach richtig klasse als Rasierer, würde ich jederzeit wieder kaufen und auch jedem empfehlen

Vorteile

Vielseitig einsetzbar

Nachteile

Gibt's keine

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-05-13

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-05-13

17/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Rasur und leicht zu reinigen.

Leicht zu verwenden, saubere Rasur und einfach zu reinigen

Vorteile

Schnell und einfach zu verwenden, saubere Rasur.

Nachteile

Akkulaufzeit nicht ganz nachvollziehbar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2824/30R1 Face + Body generalüberholt verfasst

Date of Use 2026-06-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2824/30R1 Face + Body generalüberholt verfasst

Date of Use 2026-06-14

01/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

das produkt ist gut handlich.. würde es mir immer wieder kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-05-22

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-05-22

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.