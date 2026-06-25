Eingestellt
Trimmen, Stylen, Rasieren
Originalklinge
Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz
Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.
Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.
Sorgen Sie mit der zweiseitigen Klinge für präzise Linien in Ihrem Style. Sie können in jede Richtung rasieren und erhalten so eine optimale Sicht auf jedes einzelne Haar, das Sie schneiden. Schnell und einfach stylen in Sekunden!
4.2
von 5
1548
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
mc8013
25/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach Klasse
Einfach richtig klasse als Rasierer, würde ich jederzeit wieder kaufen und auch jedem empfehlen
Vorteile
Vielseitig einsetzbar
Nachteile
Gibt's keine
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-05-13
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2824/31 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-05-13
kingcas
17/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Rasur und leicht zu reinigen.
Leicht zu verwenden, saubere Rasur und einfach zu reinigen
Vorteile
Schnell und einfach zu verwenden, saubere Rasur.
Nachteile
Akkulaufzeit nicht ganz nachvollziehbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2824/30R1 Face + Body generalüberholt verfasst
Date of Use 2026-06-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2824/30R1 Face + Body generalüberholt verfasst
Date of Use 2026-06-14
Bartträger 99
01/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
das produkt ist gut handlich.. würde es mir immer wieder kaufen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-05-22
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-05-22
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.