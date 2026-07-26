Eingestellt
Lithium-Ionen-Akku
Präzisionskamm mit 14 Einstellungen
Nass oder trocken verwendbar
LED-Digitalanzeige
Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.
Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie zwischen 14 einstellbaren Längen, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom Stoppelbart über den Dreitagebart bis hin zu längeren Bärten. Trimmen Sie die Haare unterhalb Ihres Halses mit dem Trimmaufsatz für den Körper (3 mm).
Mit der doppelseitigen Klinge erhältst du in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass du jedes Haar sehen kannst, das du schneidest.
Auszeichnungen
4.3
von 5
1900
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
frankie2203
26/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Großartig alles was Mann benötigt
Ich bin überzeugt ist schon der Nacfolger, obwohl der erste noch tadellos funktioniert.
Vorteile
handlich, Funktion zu 100%
Nachteile
Bisher noch keine festgestellt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-07-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-07-26
Harry06
15/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt leistet was es verspricht
Ja der Rasierer hat mir voll und ganz begeistert. Jetzt kann ich mich rasieren ohne die Gefahr mich zu schneiden. Kommt an alle Stellen problemlos ran. Akku hat eine gute Leistung, hält lange. Ich benutze ihn aber Hauptsächlich im Gesicht, jeden Tag.Das beste was ich bis jetzt hatte. Ich bin gespannt wie lange die Klinge durchhält und wirklich vier Monate hält.
Nachteile
Eine Transporttasche wäre Praktisch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-07-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst
Date of Use 2026-07-15
Schacki
02/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gute Rasur, ob Drei-Tage-Bart oder glatt.
Sehr präzieses Rasieren. Sehr handlich, Akku hält lange, über die haltbarkeit der Klingen kann ich noch nicht viel sagen, habe den rasierer erst 1 Monat und der Drei-Tage-Bart wird nicht so oft gestutzt. Auf jeden Fall ein guterKauf
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/35 Face + Body verfasst
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/35 Face + Body verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.