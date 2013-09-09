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Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

QT4005/15

3.6

| (68) Bewertungen

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Bewertungen

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3.6

von 5

68

Bewertungen

09/09/2013

Deutschland

Deutschland

Alle Erwartungen erfüllt

Bin rundum zufrieden und kann den Barttrimmer von Philips uneingeschränkt weiterempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer verfasst

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09/09/2013

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Alle Erwartungen erfüllt

Bin rundum zufrieden und kann den Barttrimmer von Philips uneingeschränkt weiterempfehlen!

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04/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Been using same model from philips since 2011

Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.

Vorteile

always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set

Nachteile

Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer verfasst

Datum der Benutzung 2022-07-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer verfasst

Datum der Benutzung 2022-07-04

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