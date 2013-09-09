Eingestellt
QT4005/15
3.6
von 5
68
Bewertungen
Thomas17
09/09/2013
Deutschland
Alle Erwartungen erfüllt
Bin rundum zufrieden und kann den Barttrimmer von Philips uneingeschränkt weiterempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bernd12679
09/09/2013
Deutschland
Verifizierter Käufer
Alle Erwartungen erfüllt
Bin rundum zufrieden und kann den Barttrimmer von Philips uneingeschränkt weiterempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer verfasst
Sweethan
04/07/2024
United Kingdom
Been using same model from philips since 2011
Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.
Vorteile
always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set
Nachteile
Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer verfasst
Datum der Benutzung 2022-07-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer verfasst
Datum der Benutzung 2022-07-04