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  • Gründliche Rasur, verbesserter Schutz für die Haut
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  • Gründliche Rasur, verbesserter Schutz für die Haut
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Shaver series 7000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S7786/50

4.3
| (2959) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Gründliche Rasur, verbesserter Schutz für die Haut
Die Philips 7000er Serie gleitet sanft über Ihre Haut und schneidet gründlich jedes Haar, sogar bei einem Drei-Tage-Bart. Der Rasierer mit fortschrittlicher SkinIQ Technologie analysiert, passt sich an und hilft die richtige Bewegung für einen besseren Hautschutz auszuführen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

mit SkinIQ Technologie

Gründliche Rasur, verbesserter Schutz für die Haut

  • SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung

  • SteelPrecision Klingen

  • Motion Control Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

Ein Rasierer, der die Reibung verringert und Hautirritationen minimiert

Ein Rasierer, der die Reibung verringert und Hautirritationen minimiert

Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung. Sie besteht aus bis zu 2.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratmillimeter und reduziert die Reibung auf der Haut um 25 %* und minimiert somit Hautirritationen.

Mehr Schneideleistung in jedem Zug

Mehr Schneideleistung in jedem Zug

Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidevorgängen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.

Für eine verbesserte Rasiertechnik

Für eine verbesserte Rasiertechnik

Die Technologie zur Bewegungserkennung des Rasierers analysiert, wie du dich rasierst und verhilft dir zu einer effizienteren Technik. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen***.

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4.3

von 5

2959

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

21/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Zufriedenstellendes und empfehlenswertes Gerät

Bin schon seit vielen Jahren sehr Zufrieden mit Philips Rasierern und der neue etwas höher Wertige ist absolut Überzeugend und schonend in Rasur- und auch die Akkuleistung ist ok.

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-06-14

27/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Alles nach meinem Wunsch

Beweißt die gleichen Qualitäten wie der vorhrige Serie 9000 Rasierer

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-05-22

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-05-22

09/06/2026

Deutschland

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Top Preis-Leistung, leise, hautfreundlich - Kaufen

Das Gerät ist nun seit fast 5 Wochen in Verwendung. Sehr feine Rasur, sehr hautfreundlich, leise, sehr leicht zu reinigen, Rasurreste lagern sich wenig ab, Ladevorgang mittels beiliegendem USB-Kabel einfach und schnell. Transportsicherung einfach, Case praktisch und passend, allerdings etwas gross und sperrig. Einziger Kritikpunkt: im Vergleich zur Mehrheit finde ich das Design des Gerätes nur bedingt gelungen: sieht zwar stylisch aus, liegt aber nicht so gut in der Hand, rutscht davon. Hier sind die Billigprodukte deutlich besser (selbst der Gesichtsrasenmäher von Beurer). Da wäre in der Designabteilung noch einiges zu tun. Preis-Leistung EUR 130.- absolut hervorragend, unbedingt empfehlenswert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/55R1 Refurbished elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-06-09

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/55R1 Refurbished elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-06-09

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. compared to non-coated material

  2. Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000.

  3. basierend auf Benutzern des Philips Series S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019

  4. Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Reinigungskartusche