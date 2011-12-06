Ich habe das Gerät jetzt seit geraumer Zeit in Verwendung. Der Multimedia Player ist von der Größe her genau richtig und hat eine gute Haptik. Die 3 stylischen Knöpfe zum ein-aus Schalten und für die Lautstärke sind farblich schön zum Gehäuse abgestimmt. Die Bedienungsanleitung ist auf dem Gerät gespeichert und wird bei Anschluss über das USB Lade-Daten Kabel schnell aufgerufen und kann z.b auf dem PC als PDF abgespeichert werden. Auf der Vorderseite sind drei Tasten, die zum zurückspringen, für die Einstellungen und zur Wahl der verschiedenen Medien benötigt werden. Die Speicherkapazität beträgt 16 GB. Das Gerät hat ein 3,20" großes Display, und spielt sämtlich Video und Musikformate ab. Es ist ein Lautsprecher vorhanden der einen im Verbund mit den sehr guten In Ears Kopfhörern einen sehr gutes Sounderlebnis bietet. Das Display hat eine gute Auflösung, es reagiert auf Berührungen Multi-touch, d.h man kann alles mit einem Fingertipp auf dem Display ausführen, was sehr komfortabel ist. Ein Diktiergerät und ein Rechner sind auch vorhanden. Der Internet Browser lässt die Seiten gut und deutlich erkennen. Besitzer eines Smartphones mit Android System werden sich schnell an das Gerät gewöhnen. Mit Wlan Zugang kann man über den Android Market schnell Apps und Spiele auf den Player laden. Ich habe z.b die aktuellen Spiel Hungry Shark, 3 und Angry Birds Rio und Turbo Fly 3 D installiert die laufen super auf dem Gerät. Bluetooth ist auch mit an Bord. Es lassen sich Widgets oder Ordner beliebig auf den verschieden Fenstern anlegen. Man kann die bekannten Office Tools von Google wie Kalender, Mail aber auch ein normales Mail System einrichten. Um den Android Market nutzen zu können, muss man bei Google eine Mail Adresse einrichten, dass ist schnell gemacht. Besonders praktisch aktuelle Firmware wird automatisch über das Wlan aktualisiert. Die Philips Player Software Songbird ist gut gemacht und sehr übersichtlich. Es ist auch noch eine Musik-Video Suchsoftware und eine Audiobibliothek ähnlich Soundhound beim Android System vorhanden. Der Player hält bei intensiver Benutzung mit Musik ca. 8 Stunden bei Video 4 Stunden durch. Das sind gute Werte. Aufgeladen wird er durch das beiliegende USB Kabel was allerdings etwas kurz geraten ist. Fazit: Für mich bekommt der Player volle 5 Sterne ein sehr praktisches schönes Gerät.