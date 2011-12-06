ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produkt-Lifestyle
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produkt-Lifestyle

Eingestellt

GoGEARMini-Tablet mit Android™

SA3CNT16K/12

3.2

| (10) Bewertungen

Zahlreiche Apps und Spiele auf Knopfdruck

GoGear Connect ist das perfekte Gerät für Entertainment unterwegs. Laden Sie zahlreiche Android-Apps und Spiele herunter. Genießen Sie satten Klang über die geräuschisolierenden Kopfhörer dank FullSound und Surround Sound für Filme oder über den leistungsstarken, integrierten Lautsprecher.

Alle Vorteile anzeigen

Dank hervorragendem Sound

Zahlreiche Apps und Spiele auf Knopfdruck

  • Connect 3

  • 16 GB*

Zugriff auf tausende Apps und Spiele über den Android Market

Zugriff auf tausende Apps und Spiele über den Android Market

Nutzen Sie die großartigen Anwendungen des Android Market. Klicken Sie einfach auf das Symbol auf Ihrem GoGear, um eine Verbindung zum Android Market über WiFi herzustellen, und starten Sie Ihre Suche nach Anwendungen, die von vertrauenswürdigen Drittanbietern herausgegebenen werden. Laden Sie Spiele, Tools, e-Books und Anwendungen kostenlos oder zum kleinen Preis herunter, um Ihren GoGear individuell anzupassen. Durch die einfache benutzerfreundliche Bedienung können Sie intuitiv Anwendungen durchsuchen und diese nach Bewertung, Kategorie oder Popularität sortieren. Laden Sie Anwendungen direkt auf Ihren GoGear, um Sie sofort nutzen zu können. Der GoGear bietet Ihnen auch unterwegs immer beste Unterhaltung.

FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben

FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben

Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

Dank des Surround Sounds für Filme sind Sie mitten im Geschehen

Dank des Surround Sounds für Filme sind Sie mitten im Geschehen

Surround Sound für Filme ist eine moderne Audiotechnologie, die jede Geräuschquelle in einem Film direkt analysiert, um einen natürlichen Raumklang mit Sound-Elementen zu erzeugen, die individuell und exakt lokalisiert werden. Die verarbeiteten Sound-Elemente werden dann direkt über die In-Ear-Kopfhörer an das jeweilige Ohr abgegeben. Surround Sound für Filme erzeugt einen natürlichen Akustikbereich, der auf dem tatsächlichen Audioinhalt des Films basiert. So kann der Benutzer mitten ins Geschehen eintauchen und beeindruckenden Surround Sound erleben – genau so, wie es sich der Toningenieur gedacht hat.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.2

von 5

10

Bewertungen

06/12/2011

Deutschland

Deutschland

Multimediatalent mit Android

Ich habe das Gerät jetzt seit geraumer Zeit in Verwendung. Der Multimedia Player ist von der Größe her genau richtig und hat eine gute Haptik. Die 3 stylischen Knöpfe zum ein-aus Schalten und für die Lautstärke sind farblich schön zum Gehäuse abgestimmt. Die Bedienungsanleitung ist auf dem Gerät gespeichert und wird bei Anschluss über das USB Lade-Daten Kabel schnell aufgerufen und kann z.b auf dem PC als PDF abgespeichert werden. Auf der Vorderseite sind drei Tasten, die zum zurückspringen, für die Einstellungen und zur Wahl der verschiedenen Medien benötigt werden. Die Speicherkapazität beträgt 16 GB. Das Gerät hat ein 3,20" großes Display, und spielt sämtlich Video und Musikformate ab. Es ist ein Lautsprecher vorhanden der einen im Verbund mit den sehr guten In Ears Kopfhörern einen sehr gutes Sounderlebnis bietet. Das Display hat eine gute Auflösung, es reagiert auf Berührungen Multi-touch, d.h man kann alles mit einem Fingertipp auf dem Display ausführen, was sehr komfortabel ist. Ein Diktiergerät und ein Rechner sind auch vorhanden. Der Internet Browser lässt die Seiten gut und deutlich erkennen. Besitzer eines Smartphones mit Android System werden sich schnell an das Gerät gewöhnen. Mit Wlan Zugang kann man über den Android Market schnell Apps und Spiele auf den Player laden. Ich habe z.b die aktuellen Spiel Hungry Shark, 3 und Angry Birds Rio und Turbo Fly 3 D installiert die laufen super auf dem Gerät. Bluetooth ist auch mit an Bord. Es lassen sich Widgets oder Ordner beliebig auf den verschieden Fenstern anlegen. Man kann die bekannten Office Tools von Google wie Kalender, Mail aber auch ein normales Mail System einrichten. Um den Android Market nutzen zu können, muss man bei Google eine Mail Adresse einrichten, dass ist schnell gemacht. Besonders praktisch aktuelle Firmware wird automatisch über das Wlan aktualisiert. Die Philips Player Software Songbird ist gut gemacht und sehr übersichtlich. Es ist auch noch eine Musik-Video Suchsoftware und eine Audiobibliothek ähnlich Soundhound beim Android System vorhanden. Der Player hält bei intensiver Benutzung mit Musik ca. 8 Stunden bei Video 4 Stunden durch. Das sind gute Werte. Aufgeladen wird er durch das beiliegende USB Kabel was allerdings etwas kurz geraten ist. Fazit: Für mich bekommt der Player volle 5 Sterne ein sehr praktisches schönes Gerät.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GoGEAR SA3CNT16K Mini Tablet with Android™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GoGEAR SA3CNT16K Mini Tablet with Android™ verfasst

22/07/2012

España

España

muy bueno el producto

acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™ verfasst

07/03/2012

Nederland

Nederland

Helemaal goed !

Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™ verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Speicherkapazität basierend auf 4 Minuten pro Titel und 64 Kbit/s WMA- oder 128 Kbit/s MP3-Verschlüsselung.

  2. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann je nach Betriebssystem und Softwarekonfiguration unterschiedlich sein.

  3. 1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.

  4. Von Philips