Eingestellt
SA3CNT16K/12
Zahlreiche Apps und Spiele auf Knopfdruck
GoGear Connect ist das perfekte Gerät für Entertainment unterwegs. Laden Sie zahlreiche Android-Apps und Spiele herunter. Genießen Sie satten Klang über die geräuschisolierenden Kopfhörer dank FullSound und Surround Sound für Filme oder über den leistungsstarken, integrierten Lautsprecher.
Connect 3
16 GB*
Nutzen Sie die großartigen Anwendungen des Android Market. Klicken Sie einfach auf das Symbol auf Ihrem GoGear, um eine Verbindung zum Android Market über WiFi herzustellen, und starten Sie Ihre Suche nach Anwendungen, die von vertrauenswürdigen Drittanbietern herausgegebenen werden. Laden Sie Spiele, Tools, e-Books und Anwendungen kostenlos oder zum kleinen Preis herunter, um Ihren GoGear individuell anzupassen. Durch die einfache benutzerfreundliche Bedienung können Sie intuitiv Anwendungen durchsuchen und diese nach Bewertung, Kategorie oder Popularität sortieren. Laden Sie Anwendungen direkt auf Ihren GoGear, um Sie sofort nutzen zu können. Der GoGear bietet Ihnen auch unterwegs immer beste Unterhaltung.
Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.
Surround Sound für Filme ist eine moderne Audiotechnologie, die jede Geräuschquelle in einem Film direkt analysiert, um einen natürlichen Raumklang mit Sound-Elementen zu erzeugen, die individuell und exakt lokalisiert werden. Die verarbeiteten Sound-Elemente werden dann direkt über die In-Ear-Kopfhörer an das jeweilige Ohr abgegeben. Surround Sound für Filme erzeugt einen natürlichen Akustikbereich, der auf dem tatsächlichen Audioinhalt des Films basiert. So kann der Benutzer mitten ins Geschehen eintauchen und beeindruckenden Surround Sound erleben – genau so, wie es sich der Toningenieur gedacht hat.
3.2
von 5
10
Bewertungen
Sportler69
06/12/2011
Deutschland
Multimediatalent mit Android
Ich habe das Gerät jetzt seit geraumer Zeit in Verwendung. Der Multimedia Player ist von der Größe her genau richtig und hat eine gute Haptik. Die 3 stylischen Knöpfe zum ein-aus Schalten und für die Lautstärke sind farblich schön zum Gehäuse abgestimmt. Die Bedienungsanleitung ist auf dem Gerät gespeichert und wird bei Anschluss über das USB Lade-Daten Kabel schnell aufgerufen und kann z.b auf dem PC als PDF abgespeichert werden. Auf der Vorderseite sind drei Tasten, die zum zurückspringen, für die Einstellungen und zur Wahl der verschiedenen Medien benötigt werden. Die Speicherkapazität beträgt 16 GB. Das Gerät hat ein 3,20" großes Display, und spielt sämtlich Video und Musikformate ab. Es ist ein Lautsprecher vorhanden der einen im Verbund mit den sehr guten In Ears Kopfhörern einen sehr gutes Sounderlebnis bietet. Das Display hat eine gute Auflösung, es reagiert auf Berührungen Multi-touch, d.h man kann alles mit einem Fingertipp auf dem Display ausführen, was sehr komfortabel ist. Ein Diktiergerät und ein Rechner sind auch vorhanden. Der Internet Browser lässt die Seiten gut und deutlich erkennen. Besitzer eines Smartphones mit Android System werden sich schnell an das Gerät gewöhnen. Mit Wlan Zugang kann man über den Android Market schnell Apps und Spiele auf den Player laden. Ich habe z.b die aktuellen Spiel Hungry Shark, 3 und Angry Birds Rio und Turbo Fly 3 D installiert die laufen super auf dem Gerät. Bluetooth ist auch mit an Bord. Es lassen sich Widgets oder Ordner beliebig auf den verschieden Fenstern anlegen. Man kann die bekannten Office Tools von Google wie Kalender, Mail aber auch ein normales Mail System einrichten. Um den Android Market nutzen zu können, muss man bei Google eine Mail Adresse einrichten, dass ist schnell gemacht. Besonders praktisch aktuelle Firmware wird automatisch über das Wlan aktualisiert. Die Philips Player Software Songbird ist gut gemacht und sehr übersichtlich. Es ist auch noch eine Musik-Video Suchsoftware und eine Audiobibliothek ähnlich Soundhound beim Android System vorhanden. Der Player hält bei intensiver Benutzung mit Musik ca. 8 Stunden bei Video 4 Stunden durch. Das sind gute Werte. Aufgeladen wird er durch das beiliegende USB Kabel was allerdings etwas kurz geraten ist. Fazit: Für mich bekommt der Player volle 5 Sterne ein sehr praktisches schönes Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GoGEAR SA3CNT16K Mini Tablet with Android™ verfasst
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jnp81
22/07/2012
España
muy bueno el producto
acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso
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Badger70
07/03/2012
Nederland
Helemaal goed !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Speicherkapazität basierend auf 4 Minuten pro Titel und 64 Kbit/s WMA- oder 128 Kbit/s MP3-Verschlüsselung.
Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann je nach Betriebssystem und Softwarekonfiguration unterschiedlich sein.
1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
Von Philips