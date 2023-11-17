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SA3CNT16K/12
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Die Speicherkapazität des Philips Players ist kleiner als angegeben.
Wie lang sollte ich den Philips GoGear Player vor dem ersten Gebrauch aufladen?
Unterstützt das Philips Gerät Dateien mit DRM (Digital Rights Management)?
Warum das Originalkabel zum Aufladen und Synchronisieren des Philips Players verwenden?
Was kann ich tun, um die Probleme auf dem Philips Player zu minimieren?
Wie kann ich die Lesezeichenfunktion bei Hörbüchern verwenden?
Wie kann ich die Firmware-Version meines Philips Players überprüfen?
Wie reinige ich meinen Philips Player?