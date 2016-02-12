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Philips AventBrustpflege Starter-Set

SCF257/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Zur Vorbereitung auf das Stillen

Das Philips Avent Still-Starterset unterstützt Sie in den ersten Tagen des Stillens.

Alle Vorteile anzeigen
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Avent Still-Set

Zur Vorbereitung auf das Stillen

  • Brustpflege

12 x Einweg-Stilleinlagen für den Tag

12 x Einweg-Stilleinlagen für den Tag

Für ein trockenes und angenehmes Gefühl den ganzen Tag lang

6 x Einweg-Stilleinlagen für die Nacht

Speziell für die zusätzliche Feuchtigkeitsaufnahme und mehr Komfort in der Nacht entwickelt

2 x Thermogeleinlagen mit zwei Anwendungsmöglichkeiten

Warme Anwendung zur Anregung des Milchflusses der Brust – Kalte Anwendung zur Beruhigung und Entspannung – mit extra weichen Schutzhüllen für zusätzlichen Komfort

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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12/02/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tolles Produkt

Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF257/00 Brustpflege Starter-Set verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF257/00 Brustpflege Starter-Set verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 