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  • Praktisches und effizientes Sterilisieren
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Eingestellt

Philips AventElektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator

SCF285/02

3.7
| (249) Bewertungen
Praktisches und effizientes Sterilisieren
Unser elektrischer AVENT Dampfsterilisator wurde entwickelt, um das Sterilisieren so einfach wie möglich zu gestalten. Dank der anpassbaren Größe nimmt er weniger Platz in der Küche ein, und in die Körbchen können sowohl breit- als auch schmalhalsige Flaschen eingesetzt werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Flexibles, einfaches Beladen

Praktisches und effizientes Sterilisieren

  • Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab

  • Sterilisiert in 6 Minuten

  • Fasst 6 Philips Avent Flaschen

  • Anpassbares 3-in-1-Design

3-in-1-Sterilisator mit modularem Design

3-in-1-Sterilisator mit modularem Design

Das einzigartige modulare Design dieses Sterilisators bietet Ihnen ein flexibles Fassungsvermögen für Flaschen und Zubehör und ermöglicht Ihnen deren einfache Organisation. Das Be- und Entladen ist komfortabel, und das Gerät verbraucht nur wenig Platz in der Küche.

Natürliche Dampfsterilisation tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab.

Natürliche Dampfsterilisation tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab.

Der Sterilisator sterilisiert mit natürlichem Dampf Babyflaschen und andere Produkte und tötet so ohne die Verwendung von Chemikalien 99,9 % aller schädlichen Keime ab. So können Sie sicher sein, dass alle Flaschen und anderen Produkte steril sind.

Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

Der Sterilisator hält den Inhalt – Babyflaschen, Milchpumpen etc. – bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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3.7

von 5

249

Bewertungen

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Sterilisator!

Ich nutze den Philips Avent Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator SCF285/02 zum sterilisieren von Babyflaschen, Nuckies und Teile der Milchpumpe + Zubehör. Das Gerät ist leicht zu bedienen und sterilisiert in den großen Körben innerhalb von 6 Minuten. Bin sehr zufrieden.

Vorteile

Schnelle Sterilisation!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator verfasst

26/09/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr toller sterilisator

Super schönes Design. Erfüllt seinen zweck. Stellt sich nach der Sterilisation von allein ab, was allein volle Punktzahl verdient hat. Lässt sich super leicht reinigen und entkalken. Schön geräumig. Sehr zu empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator verfasst

21/03/2018

Deutschland

Deutschland

Super

Bin total zufrieden und würde das Produkt jederzeit wieder kaufen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF284/02 3-in-1 electric steam sterilizer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF284/02 3-in-1 electric steam sterilizer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 