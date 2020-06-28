Eingestellt
SCF285/02
Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab
Sterilisiert in 6 Minuten
Fasst 6 Philips Avent Flaschen
Anpassbares 3-in-1-Design
Das einzigartige modulare Design dieses Sterilisators bietet Ihnen ein flexibles Fassungsvermögen für Flaschen und Zubehör und ermöglicht Ihnen deren einfache Organisation. Das Be- und Entladen ist komfortabel, und das Gerät verbraucht nur wenig Platz in der Küche.
Der Sterilisator sterilisiert mit natürlichem Dampf Babyflaschen und andere Produkte und tötet so ohne die Verwendung von Chemikalien 99,9 % aller schädlichen Keime ab. So können Sie sicher sein, dass alle Flaschen und anderen Produkte steril sind.
Der Sterilisator hält den Inhalt – Babyflaschen, Milchpumpen etc. – bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.
3.7
von 5
249
Bewertungen
Hase19
28/06/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Sterilisator!
Ich nutze den Philips Avent Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator SCF285/02 zum sterilisieren von Babyflaschen, Nuckies und Teile der Milchpumpe + Zubehör. Das Gerät ist leicht zu bedienen und sterilisiert in den großen Körben innerhalb von 6 Minuten. Bin sehr zufrieden.
Vorteile
Schnelle Sterilisation!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF285/02 Elektrischer 3-in-1-Dampfsterilisator verfasst
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2fachMama
26/09/2019
Deutschland
Sehr toller sterilisator
Super schönes Design. Erfüllt seinen zweck. Stellt sich nach der Sterilisation von allein ab, was allein volle Punktzahl verdient hat. Lässt sich super leicht reinigen und entkalken. Schön geräumig. Sehr zu empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lella
21/03/2018
Deutschland
Super
Bin total zufrieden und würde das Produkt jederzeit wieder kaufen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF284/02 3-in-1 electric steam sterilizer verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.