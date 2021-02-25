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  • Reinigen und Sterilisieren auf einfache Art
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Eingestellt

Philips AventElektrischer 4-in-1-Dampfsterilisator

SCF286/02

4.2
| (84) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Reinigen und Sterilisieren auf einfache Art
Der elektrische Dampfsterilisator SCF286/02 von Philips AVENT wurde entwickelt, um das Sterilisieren so einfach wie möglich zu gestalten. Der 4-in-1-Dampfsterilisator besitzt ein integriertes Spülmaschinenkörbchen für eine mühelose Vorreinigung und ein erweitertes Display, das Sie auf dem Laufenden hält.
Alle Vorteile anzeigen

Anpassbare Größe spart Platz in der Küche

Reinigen und Sterilisieren auf einfache Art

  • Elektrischer Sterilisator

4-in-1-Sterilisator mit modularem Design

4-in-1-Sterilisator mit modularem Design

Das einzigarte modulare Design dieses Sterilisators bietet Ihnen ein flexibles Fassungsvermögen für Flaschen und Zubehör und ermöglicht Ihnen deren einfache Organisation. Das Be- und Entladen ist komfortabel, und das Gerät verbraucht nur wenig Platz in der Küche. Der im Lieferumfang enthaltene Spülmaschinenkorb hält kleine Gegenstände in der Spülmaschine zusammen und ermöglicht ein gleichzeitiges Einsetzen in den Sterilisator.

Natürliche Dampfsterilisation tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab.

Natürliche Dampfsterilisation tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab.

Der Sterilisator sterilisiert mit natürlichem Dampf Babyflaschen und andere Produkte und tötet so ohne die Verwendung von Chemikalien 99,9 % aller schädlichen Keime ab. So können Sie sicher sein, dass alle Flaschen und anderen Produkte steril sind.

Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

Der Sterilisator hält den Inhalt – Babyflaschen, Milchpumpen etc. – bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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4.2

von 5

84

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

25/02/2021

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Schnell und gutes Ergebnis

Ich kann den Vapo nur empfehlen. Leichte Bedienung- es geht schnell u ich bin sehr zufrieden. Ich brauchte einmal den Philips Service: war fantastisch.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF287 Elektrischer 4-in-1-Dampfsterilisator verfasst

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28/03/2020

Deutschland

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Super Gerät

Da ich leider von Anfang an Flasche geben musste, hatte ich mit dem reinigen und abkochen viel Arbeit. Dieses Gerät erspart mir eine Menge Zeit, Strom und Wasser. Ich möchte es nicht mehr missen! Schönes Design, super Handling, perfektes Ergebnis.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF287 Elektrischer 4-in-1-Dampfsterilisator verfasst

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15/11/2019

Deutschland

Deutschland

Hervorragend. Funktioniert Supper

Leider ist meine Situation so das ich seit einem Jahr Pumpen muss und brauche einen großen Sterilisator, um Zeit zu sparen und alles auf ein Mal sauber machen. Kann ich von Herzen empfehlen.

Vorteile

Größe

Nachteile

Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF287 Elektrischer 4-in-1-Dampfsterilisator verfasst

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