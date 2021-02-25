Eingestellt
Elektrischer Sterilisator
Das einzigarte modulare Design dieses Sterilisators bietet Ihnen ein flexibles Fassungsvermögen für Flaschen und Zubehör und ermöglicht Ihnen deren einfache Organisation. Das Be- und Entladen ist komfortabel, und das Gerät verbraucht nur wenig Platz in der Küche. Der im Lieferumfang enthaltene Spülmaschinenkorb hält kleine Gegenstände in der Spülmaschine zusammen und ermöglicht ein gleichzeitiges Einsetzen in den Sterilisator.
Der Sterilisator sterilisiert mit natürlichem Dampf Babyflaschen und andere Produkte und tötet so ohne die Verwendung von Chemikalien 99,9 % aller schädlichen Keime ab. So können Sie sicher sein, dass alle Flaschen und anderen Produkte steril sind.
Der Sterilisator hält den Inhalt – Babyflaschen, Milchpumpen etc. – bei ungeöffnetem Deckel bis zu 24 Stunden lang steril.
4.2
von 5
84
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Sandra Anne
25/02/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schnell und gutes Ergebnis
Ich kann den Vapo nur empfehlen. Leichte Bedienung- es geht schnell u ich bin sehr zufrieden. Ich brauchte einmal den Philips Service: war fantastisch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Cha0sQueen
28/03/2020
Deutschland
Super Gerät
Da ich leider von Anfang an Flasche geben musste, hatte ich mit dem reinigen und abkochen viel Arbeit. Dieses Gerät erspart mir eine Menge Zeit, Strom und Wasser. Ich möchte es nicht mehr missen! Schönes Design, super Handling, perfektes Ergebnis.
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NataliaMG
15/11/2019
Deutschland
Hervorragend. Funktioniert Supper
Leider ist meine Situation so das ich seit einem Jahr Pumpen muss und brauche einen großen Sterilisator, um Zeit zu sparen und alles auf ein Mal sauber machen. Kann ich von Herzen empfehlen.
Vorteile
Größe
Nachteile
Preis
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