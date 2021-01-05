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Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Sind meine Philips Avent Produkte für die Flaschenernährung miteinander kompatibel?
Ist dieses Produkt recycelbar?
Wie genau ist die Skala auf meiner Philips Avent Flasche?
Sind Philips AVENT Flaschen für den Gefrierschrank geeignet?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts