Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Babyflaschen und Sauger
Alle Serien
Philips Avent Natural-Babyflasche
Eingestellt
Support
SCF694/27
Erhältlich in
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Eco passport - English (US)
Bedienungsanleitung
Alle (6)
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Ist dieses Produkt recycelbar?
Sind meine Philips Avent Produkte für die Flaschenernährung miteinander kompatibel?
Wie genau ist die Skala auf meiner Philips Avent Flasche?
Sind Philips AVENT Flaschen für den Gefrierschrank geeignet?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Trockengestell
Milchpulverspender
AventFlaschendeckel
Babyflaschen SaugerSauger für Neugeborene, 2er-Pack
Flaschen- und Saugerbürste
AventSchraubring Babyflasche
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter