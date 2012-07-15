Eingestellt
Das ultimative kabellose HiFi-Erlebnis
Genießen Sie Ihre Musik im ganzen Haus. Die HiFi-Soundwiedergabe und Funktionen zur automatischen Abstimmung sorgen dafür, dass Sie diesen Stereokopfhörer am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.
Das stabile und weiche Material der Ohren- und Bügelpolster dieser Philips Kopfhörer sorgen für Hörvergnügen – auch nach längerem Gebrauch.
Die Basisstation ist die bequemste Lösung zum Aufbewahren und gleichzeitigen Aufladen des Receivers, damit er jederzeit griff- und einsatzbereit ist.
Mit der benutzerfreundlichen Steuerung am Kopfhörer können Sie die Höhen mit einer einzigen Handbewegung verstärken.
4.2
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
jmdepite
15/07/2012
France
Très bonnes qualités accoustiques..
Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...
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jmdepite
17/10/2011
France
Excellent produit
Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....
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Epicurist
17/08/2011
Nederland
Perfect geluid.
Vervult de essentiele functies perfect: - zit goed op het hoofd - elimineert veel buitengeluid - geeft muziek perfect weer met een zeer goede klankkleur - bereik door heel het huis en de tuin - gaat bij mij al zeer lang mee (> 10 jaar)
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