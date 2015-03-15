Eingestellt
Zusätzl. Bass
Der kleine und farbenfrohe SHE3805 trifft mit seinen effizienten Lautsprechern, die ultra-dynamischen Bass liefern, voll ins Schwarze. Weiche Ohrkappen mit ovalen Schallröhreneinsätzen sorgen für einen ergonomischen Sitz, während Sie über das integrierte Mikrofon ganz einfach von Musik zu Anrufen wechseln können.
Weiß
Um die Lebensdauer Ihres Kopfhörers zu verlängern, schützt eine weiche Entlastung aus Gummi zwischen dem Kopfhörer und dem Kabel die Verbindung vor einer Beschädigung durch wiederholtes Biegen.
Ultrakleines InEar-Design gewährleistet einen enganliegenden und bequemen Sitz, um Umgebungsgeräusche zu eliminieren, während die geschlossene Struktur eine erhöhte Bassleistung liefert.
Die ovale Form des Schallrohrs ist das Ergebnis umfangreicher Forschung am menschlichen Ohr. Die ergonomische Form passt sich jedem Ohr bequem an und stellt einen optimalen Sitz und Komfort für ein umfassendes Musikerlebnis sicher.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
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RVRoly
15/03/2015
España
Muy buenos!
Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente
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mikemunoz
01/09/2014
España
Te sorprenderá!!!
Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!
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