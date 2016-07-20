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Eingestellt

In-Ear-Kopfhörer

SHE3900BK/00

4.2

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Voller Bass

Premium-InEar-Kopfhörer bieten großartigen Bass, Komfort und Style. Effiziente Lautsprechertreiber sorgen für satten Sound. Ovale Rohreinsätze werden in 3 Ohrkappengrößen für optimalen Sitz und tiefe Bässe geliefert. Aufgedampfte Gehäuse in elegantem klassischem Design.

Alle Vorteile anzeigen

Besserer Klang Ihrer Musik dank ovalem Schallrohr

Voller Bass

  • Schwarz

Weiche Silikonohrkappen in 3 Größen für einen perfekten Sitz

Weiche Silikonohrkappen in 3 Größen für einen perfekten Sitz

Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Kompakte, effiziente Lautsprecher für satten Sound und vollen Bass

Kompakte, effiziente Lautsprecher für satten Sound und vollen Bass

Kompakte, effiziente Lautsprecher sorgen für einen angenehmen Sitz und bieten einen klaren Sound mit besonders kräftigen Bässen. So können Sie Ihre Musik richtig genießen.

Ergonomisch ovales Schallrohr für einen perfekten Sitz und Komfort

Technische Daten

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Bewertungen

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4.2

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2

20/07/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Super

Diese Kopfhörer haben einen satten, klaren Bass und Sound. Ich habe sie bereits das zweite mal gekauft, da ich das erste Paar verloren habe, jedoch war es das aufjedenfall wert. Jedoch könnte das Kabel vieleicht ein Ticken kreativer sein

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Diese Bewertung wurde für SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer verfasst

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25/09/2014

Deutschland

Deutschland

Die besten kleinsten Kopfhörer

Hallo, ich habe diese Kopfhörer seit mittlerweile 4 Jahren und sie funktionieren immernoch einwandfrei. Leider habe ich neulich den rechten Kopfhörer abgerissen, aber das macht gar nichts, denn der linke Kopfhörer läuft immernoch problemlos weiter :-) Alle Daumen hoch. Diese Kopfhörer sind schön klein, dezent, unauffällig, sitzen perfekt und haben einen fantastischen Klang.

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13/05/2014

Deutschland

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Philips SHE3905 In-ear-Kopfhörer mit Mikrofon absolut begeistert…

Habe die Phillips In-Ear-Kopfhörer SHE3905 für mein Lauftraining benutzt und bin begeistert. Die Kopfhörer (Für meine Ohren mit kleinstem Aufsatz) sitzen fest und fallen beim Laufen - Joggen nicht heraus. "Nebengeräusche" beim Laufen durch die Bewegung sind so gut wie nicht hörbar. Der Sound ist gut und die Steuerung zum einfachen Wechseln zwischen Musik und Anrufen funktioniert tadellos. Verarbeitung: Die Kopfhörer sind qualitativ sehr hochwertig verarbeitet (wirken stabil und machen einen hervorragenden haptischen Eindruck), das breite Kabel vermeidet ein Verknoten und ist trotzdem kaum schwerer als herkömmliche. Ebenso wird ein Herausfallen oder Herausziehen der Kopfhörer durch die Verbindungstechnik zwischen Kabel und Ausgabegerät verhindert, was den Tragekomfort deutlich steigert, besonders beim Sport. Die unterschiedlichen Gummiaufsätze bieten für jeden "Ohrtyp" eine Option. Sound: Die Kopfhörer verwandeln sogar den billigsten MP3 Player in ein passables und brauchbares Abspielgerät. Druckvoller Gesamtsound mit gutem, spürbarem Bass, wie auch knackigen Höhen, die sich zu keiner Zeit überschlagen! Gesamteindruck: Absolute Kaufempfehlung, besonders durch das Preis-Leistungsverhältnis sind die Phillips In-Ear-Kopfhörer SHE3905 empfehlenswert!

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Diese Bewertung wurde für SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer verfasst

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