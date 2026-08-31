Eingestellt
SHQ3007/28
Schweißbeständig und abwaschbar
Diese Kopfhörer aus antimikrobiellen und wasserdichten Materialien wurden für absolute Sportfans entwickelt. Auch die Kabellänge ist anpassbar, sodass Sie die Kopfhörer besonders komfortabel nutzen können – auch mit einem Sportarmband.
Verfeinerter Sound für ein umfassendes Sporterlebnis und mehr Spaß beim Training
Zur sicheren Befestigung des Kabels
Anpassbare Ohrbügel für verbesserten Halt – speziell für sportliche Aktivitäten entwickelt
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