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Eingestellt

Headset mit Sportohrbügel

SHQ3007/28

Schweißbeständig und abwaschbar

Diese Kopfhörer aus antimikrobiellen und wasserdichten Materialien wurden für absolute Sportfans entwickelt. Auch die Kabellänge ist anpassbar, sodass Sie die Kopfhörer besonders komfortabel nutzen können – auch mit einem Sportarmband.

Alle Vorteile anzeigen

Mit Fernbedienung und Verlängerungskabel für das iPhone

Schweißbeständig und abwaschbar

Stereoklang mit sattem Bass – für mehr Spaß beim Training

Verfeinerter Sound für ein umfassendes Sporterlebnis und mehr Spaß beim Training

Kabel-Clip

Kabel-Clip

Zur sicheren Befestigung des Kabels

Anpassbare Ohrbügel

Anpassbare Ohrbügel

Anpassbare Ohrbügel für verbesserten Halt – speziell für sportliche Aktivitäten entwickelt

Technische Daten

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