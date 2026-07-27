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  • Hier kommt der Bass
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Eingestellt

In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

TAE4105WT/00

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Hier kommt der Bass
Genießen Sie satte Bässe für Ihre Musik. Diese In-Ear-Kopfhörer zeichnen sich durch einen komfortablen Sitz im Ohr aus und die integrierte Fernbedienung ermöglicht es Ihnen, Ihre Playlists ganz einfach zu pausieren. Die perfekte Funktion, wenn ein Anruf eingeht und gleichzeitig der Bass bei Ihrem Lieblingstitel einsetzt.
Alle Vorteile anzeigen

Hier kommt der Bass

  • 10-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • Weiß

Kraftvoller Bass. Klarer Sound

Was ist das Leben unterwegs ohne Ihre Lieblingstitel? Diese Kopfhörer liefern satte Bässe aus leistungsstarken 10-mm-Neodym-Treibern und bieten ein komfortables Hörerlebnis mit perfekt sitzenden Earbuds.

Genießen Sie Ihre Musik in echtem Komfort

Ein ovaler Akustikschlauch und austauschbare Ohrstöpselkappen aus Gummi in drei Größen ermöglichen einen komfortablen Sitz im Ohr. Genießen Sie jede Sekunde Ihrer Lieblingsmusik.

Inline-Fernbedienung. Einfache Steuerung von Musik und Anrufen

Nehmen Sie einen Anruf entgegen oder halten Sie Ihre Playlist an. Und alles, ohne Ihr Smartphone herauszuholen. Dank des abgewinkelten Anschlusses bleiben Ihre Kopfhörer am Smartphone angeschlossen – besonders praktisch, wenn Sie es in der Tasche haben.

Technische Daten

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