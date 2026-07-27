Hier kommt der Bass

Genießen Sie satte Bässe für Ihre Musik. Diese In-Ear-Kopfhörer zeichnen sich durch einen komfortablen Sitz im Ohr aus und die integrierte Fernbedienung ermöglicht es Ihnen, Ihre Playlists ganz einfach zu pausieren. Die perfekte Funktion, wenn ein Anruf eingeht und gleichzeitig der Bass bei Ihrem Lieblingstitel einsetzt.