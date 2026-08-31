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In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

TAE5008WT/00

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Hier kommt der Bass.

Genießen Sie satte Bässe für Ihre Musik. Dieser Kopfhörer zeichnet sich durch einen komfortablen Sitz im Ohr aus und die integrierte Fernbedienung ermöglicht es Ihnen, ganz einfach durch Ihre Playlists zu navigieren. Die perfekte Funktion, wenn ein Anruf eingeht und gleichzeitig der Bass bei Ihrem Lieblingstitel einsetzt.

Alle Vorteile anzeigen

Hier kommt der Bass.

  • Leistungsstarker Bass

  • Leichter In-Ear-Kopfhörer

  • Integrierte 3-Tasten-Fernsteuerung

  • USB-C-Anschluss

Kraftvolle Bässe. Klarer Sound, ganz gleich, was Sie hören

Was ist ein Leben unterwegs ohne Ihre Lieblingstitel? Dieser Kopfhörer liefert satte Bässe aus leistungsstarken 10-mm-Treibern. Genießen Sie ein komfortables Hörerlebnis mit perfekt sitzenden Earbuds.

Integrierter Digital-Analog-Wandler verbessert die Klangqualität

Genießen Sie Ihre Playlists: Dieser Kopfhörer verfügt über einen integrierten DA-Wandler, der die Qualität Ihrer Musik verbessert. Genießen Sie jede Sekunde Ihrer Lieblingsmusik.

Genießen Sie den ganzen Tag lang Ihre Musik mit echtem Komfort

Ein ovaler Akustikschlauch und austauschbare Ohrstöpselkappen aus Gummi in drei Größen sorgen für eine perfekte Abdichtung. Genießen Sie Ihre Musik den ganzen Tag mit Komfort.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.