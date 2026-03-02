Suchbegriffe
TAH4500LB/00
Genießen Sie großartigen Klang
Wenn Sie superbequeme Noise Cancelling Kopfhörer für den täglichen Gebrauch benötigen, dann sind diese Kopfhörer genau das Richtige. Sie erhalten satten Klang mit tiefen Bässen auch bei geringer Lautstärke. Die austauschbaren Ohrpolster und der Akku maximieren Komfort und Leistung über viele Jahre hinweg.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
OnEar-Kopfhörer
Gesamtzeit
recurring payment
Individuell abgestimmte 32-mm-Treiber und Dynamic Bass sorgen zusammen für großartigen Klang mit satten, kraftvollen Bässen auch bei niedrigen Lautstärken. Wenn Sie einen Film ansehen oder spielen, können Sie in unserer Begleit-App einen Niedriglatenzmodus aktivieren.
Weiche Ohrkappen aus PU-Leder und ein weich gepolsterter, verstellbarer Bügel sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort. Für eine optimale akustische Abdichtung und anhaltenden Komfort lassen sich die Memory-Schaum-Ohrpolster bei Bedarf austauschen. Auch der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku des Kopfhörers lässt sich am Ende seiner Lebensdauer austauschen.
Active Noise Cancelling reduziert externe Geräusche, sodass Sie sich ganz auf Ihre Musik, Podcasts und Anrufe konzentrieren können. Sie können die Einstellung auf "Auto" belassen oder über die Philips Headphones App die Pegel selbst einstellen.
Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.
Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung genießen Sie mit einer vollen Ladung bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit und mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung bis zu 50 Stunden. Für einen schnellen Energieschub reichen 5 Minuten Ladezeit für zusätzliche 4 Stunden.
Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und ausprobieren können. Außerdem können Sie über die App die Geräuschunterdrückung anpassen, Dynamic Bass aktivieren, verbundene Geräte verwalten, die Firmware aktualisieren und vieles mehr.
Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.
Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.
