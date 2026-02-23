Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
TAH6000WT/00
Immersiver Komfort
Bleiben Sie fokussiert mit adaptiven Over-Ear-Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung, die für jahrelangen Tragekomfort entwickelt wurden. Genießen Sie kabellos warmen, natürlichen Klang unterwegs. Oder schließen Sie ein Kabel an und erleben Sie High Resolution Audio beim kabelgebundenen Hören.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Gesamtzeit
recurring payment
Individuell abgestimmte 40-mm-Treiber und Dynamic Bass sorgen zusammen für satten, kraftvollen Klang mit vollem Bass, selbst bei geringer Lautstärke. Für High Resolution Audio hören Sie kabelgebunden über das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel oder über USB-C.
Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.
Weiche Ohrkappen aus PU-Leder und ein weich gepolsterter, verstellbarer Bügel sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort. Für eine optimale akustische Abdichtung und anhaltenden Komfort lassen sich die Memory-Schaum-Ohrpolster bei Bedarf austauschen. Auch der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku des Kopfhörers lässt sich am Ende seiner Lebensdauer austauschen.
Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.
Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung genießen Sie mit einer vollen Ladung bis zu 80 Stunden Wiedergabezeit und mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung bis zu 50 Stunden. Für einen schnellen Energieschub reichen 5 Minuten Ladezeit für zusätzliche 4 Stunden.
Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit fünf Mikrofonen. Zwei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst auf einer belebten Straße in der Stadt oder bei starkem Wind bleibt Ihre Stimme klar verständlich. Ihr Gegenüber wird nicht durch das Geschehen um Sie herum abgelenkt.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und ausprobieren können. Außerdem können Sie über die App die Geräuschunterdrückung anpassen, Dynamic Bass aktivieren, verbundene Geräte verwalten, die Firmware aktualisieren und vieles mehr.
Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.
Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.
Ton
Konnektivität
Außenkarton
Komfort
Leistung
Verpackungsmaße
Produktabmessungen
Zubehör
Design
Telekommunikation
UPC
ANC-Funktionen
Sprachassistent
Nachhaltigkeit
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.