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  • Hören Sie Ihre Sounds klar und deutlich
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Eingestellt

True Wireless Kopfhörer

TAT1108BL/00

3.4
| (9) Bewertungen

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Hören Sie Ihre Sounds klar und deutlich
Hören Sie Musik und Anrufe ordnungsgemäß. Diese True Wireless Kopfhörer verwenden 6-mm-Treiber für satten Sound und tiefe Bässe sowie ein KI-Mikrofon für klare Gespräche. Sie sind spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX4 und enthalten ein Ladeetui im Taschenformat für 15 Stunden Wiedergabezeit.
Alle Vorteile anzeigen

Hören Sie Ihre Sounds klar und deutlich

  • Klare Gesprächsqualität

  • 6-mm-Treiber für kraftvolle Bässe

  • Ergonomisches Design für Komfort

  • IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

Bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche

Egal, wie lang Ihr Tag ist – dieser Kopfhörer bietet Ihnen, was Sie benötigen. Sie erhalten 5 Stunden Wiedergabezeit und mit dem praktischen Ladeetui im Taschenformat zusätzliche 10 Stunden.

Benutzerdefinierte 6-mm-Treiber für großartigen Sound und kräftige Bässe

Hören Sie den Sound so, wie er gehört werden soll. Dieser Kopfhörer verfügt über ein maßgeschneidertes Design und dynamische 6-mm-Treiber für ein echtes Hörerlebnis. Die große Kapazität der Treiber verbessert die Dynamik und den Bass, damit Sie keinen Beat verpassen.

KI-Mikrofon für klare Gesprächsqualität

Lassen Sie sich nicht von Umgebungsgeräuschen ablenken. Dieser Kopfhörer verfügt über ein KI-Mikrofon, das mithilfe eines fortschrittlichen KI-Algorithmus Geräusche herausfiltert, die Sie nicht hören möchten, und eine klare Gesprächsqualität gewährleistet. Hören Sie sich gegenseitig jedes Mal klar und deutlich.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

9

Bewertungen

3
2

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Vorteile

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Nachteile

Charge lente des écouteurs

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1108WT Casque True Wireless verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT1108WT Casque True Wireless verfasst

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Vorteile

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Nachteile

Geen

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Diese Bewertung wurde für TAT1108WT True wireless koptelefoons verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAT1108WT True wireless koptelefoons verfasst

01/08/2024

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Super oortjes voor weinig

Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.

Vorteile

Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.

Nachteile

Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.

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Diese Bewertung wurde für TAT1108WT True wireless koptelefoons verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAT1108WT True wireless koptelefoons verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.