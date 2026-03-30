Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Atmosphäre nach Geschmack und Passform zum Verlieben Atmosphäre nach Geschmack und Passform zum Verlieben Atmosphäre nach Geschmack und Passform zum Verlieben

      True Wireless Kopfhörer

      TAT3000WT/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Atmosphäre nach Geschmack und Passform zum Verlieben

      Unbeschwerter Hörgenuss dank kabelloser Ohrstöpsel, die sich leichter anfühlen, besser sitzen und satten, warmen und detailreichen Klang liefern. Adaptive Noise Cancelling passt sich Ihrer Umgebung an, während die Modi Café und Lounge Ihre Musik dezent in den Hintergrund treten lassen und die passende Atmosphäre schaffen.

      Alle Vorteile ansehen

      Erhältlich in:

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      True Wireless Kopfhörer
      - {discount-value}

      True Wireless Kopfhörer

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Atmosphäre nach Geschmack und Passform zum Verlieben

      • Kleine Buds. Bequeme Passform.
      • Adaptive Noise Canceling
      • 6-Mikrofon-Technologie
      • Detailreicher, natürlicher Klang

      Detaillierter Sound, komfortable Passform und Spatial Audio-Modi

      Die strukturierten SecureFit Ohrstöpsel sorgen für eine leichte und bequeme Passform. Sie bieten eine gute Abdichtung für einen noch besseren Klang. Die Philips Spatial Audio-Funktionen umfassen die Modi Café und Lounge, die Ihre Musik wie ein Teil des Hintergrundambientes klingen lassen – ideal, um sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und dabei Musik zu hören.

      Tauchen Sie mit Adaptive Noise Canceling ein

      Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.

      Bluetooth® Multipoint-Verbindung und Auracast™

      Bluetooth® 6.0 sorgt für eine schnelle, stabile Verbindung. Dank Unterstützung für Auracast™ können Sie unterwegs öffentliche Übertragungen hören. Sie können zwei Bluetooth® Geräten gleichzeitig verbinden und gekoppelte Geräte über unsere App verwalten. Zusätzlich vereinfacht Microsoft Swift Pair die Einrichtung für Windows-Benutzer.

      6-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an überfüllten Plätzen

      Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit sechs Mikrofonen. Drei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst in einem belebten Café wird Ihre Stimme klar übertragen, ohne dass Ihr Gesprächspartner von Umgebungsgeräuschen abgelenkt wird.

      IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent

      Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

      Bis zu 48 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche im Taschenformat

      Mit deaktiviertem Noise Cancelling erhalten Sie bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit. Die Ladetasche im Taschenformat bietet zusätzliche 36 Stunden (bei aktiviertem Noise Canceling 8 Stunden und zusätzliche 24 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 10 Minuten lang auf, um zwei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.

      Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis

      Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und erkunden können. Sie können die App auch verwenden, um dynamischen Bass zu aktivieren, verbundene Geräte zu verwalten, Firmware zu aktualisieren und vieles mehr.

      Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

      Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

      GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

      Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

      Technische Daten

      • Ton

        Frequenzbereich
        20 bis 20.000 Hz
        Lautsprecher-Durchmesser
        10 mm
        Impedanz
        32 Ohm
        Maximale Eingangsleistung
        5 mW
        Empfindlichkeit
        106 dB (1 kHz, 179 mV)
        Treibertyp
        Dynamisch

      • Konnektivität

        Bluetooth-Version
        6,0
        Bluetooth-Profile
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Maximale Reichweite
        Bis zu 10  m
        Multipoint-Verbindung
        Ja
        Unterstützter Codec
        • SBC
        • LC3

      • Außenkarton

        Länge
        26.50  cm
        Anzahl der Verpackungen
        24
        Breite
        23.00  cm
        Bruttogewicht
        3.05  kg
        Höhe
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17895 0
        Nettogewicht
        1.57  kg
        Eigengewicht
        1.48  kg

      • Komfort

        Lautstärkeregelung
        Ja
        Wasserfestigkeit
        IPX4
        Philips Headphones App Support
        Ja
        Mono-Modus für TWS
        Ja
        Firmware-Updates möglich
        Ja
        Art der Steuerung
        Angenehmes Gefühl
        Google Fast Pair
        Ja
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Innenkarton

        Länge
        12.30  cm
        Anzahl der Verpackungen
        3
        Breite
        10.05  cm
        Höhe
        10.00  cm
        Nettogewicht
        0.20  kg
        Bruttogewicht
        0.336  kg
        Eigengewicht
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17895 7

      • Leistung

        Anzahl der Akkus
        3 Stück
        Ladezeit
        2  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert)
        8 + 24  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert)
        12 + 36  Stunde(n)
        Zeit für Schnellladen
        10 mins for 2 hrs
        Akkutyp (Ladetasche)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akkutyp (Earbuds)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akkugewicht (gesamt)
        13.27  g
        Akkukapazität (Tasche)
        600  mAh
        Akkukapazität (Earbud)
        60  mAh

      • Verpackungsmaße

        Höhe
        10.9  cm
        Verpackungsart
        Karton
        Regalaufstellung
        Hängend
        Breite
        9.6  cm
        Tiefe
        3.55  cm
        Anzahl der enthaltenen Produkte
        1
        EAN
        48 95229 17895 3
        Bruttogewicht
        0.093  kg
        Nettogewicht
        0.066  kg
        Eigengewicht
        0.027  kg

      • Zubehör

        Schnellstartanleitung
        Ja
        Ohrstöpsel
        3 Paar (S, M, L)
        Ladetasche
        Ja

      • Design

        Farbe
        Weiß
        Tragestil
        In-Ear
        Material der Ohrmuscheln
        Silikon
        Passform
        In-Ear
        In-Ear-Passform
        Silikon-Ohrstöpsel

      • Telekommunikation

        Mikrofon für Anrufe
        3 mics for each side

      • Abmessungen

        Abmessungen der Ladetasche (B x T x H)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Gesamtgewicht
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20827 8

      • ANC-Funktionen

        ANC-Technologie
        Hybrid
        Awareness-Modus
        Ja
        Adaptive ANC
        Ja
        Mikrofon für ANC
        2 Mikrofone
        ANC (Active Noise Cancelling)
        Ja

      • Sprachassistent

        Kompatible Sprachassistenten
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivierung des Sprachassistenten
        Multifunktionstaste
        Unterstützt Sprachassistent
        Ja

      • Nachhaltigkeit

        Plastikhülle
        enthält 57 % recyceltes Polycarbonat TE-00132492

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      Nach oben
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.