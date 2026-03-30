Detaillierter Sound, komfortable Passform und Spatial Audio-Modi

Die strukturierten SecureFit Ohrstöpsel sorgen für eine leichte und bequeme Passform. Sie bieten eine gute Abdichtung für einen noch besseren Klang. Die Philips Spatial Audio-Funktionen umfassen die Modi Café und Lounge, die Ihre Musik wie ein Teil des Hintergrundambientes klingen lassen – ideal, um sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und dabei Musik zu hören.