Eingestellt
TT2021/31
für den ganzen Körper
3 Kämme bieten unterschiedliche feste Einstellungen für Haarlängen von 3, 5 und 7 mm Länge für sicheres und einfaches Trimmen aller Körperzonen.
Die Ladestation bietet eine praktische Möglichkeit zur Aufbewahrung und stellt sicher, dass das Gerät für die Verwendung vollständig aufgeladen ist.
3.2
von 5
102
Bewertungen
MadMax65
24/06/2012
Deutschland
Super Teil
Der Rasierer lässt sich gut und leicht bedienen. Das Reinigen ist Unkomliziert. Kann ich nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom verfasst
Marcl78Hdn
26/02/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/36 Bodygroom verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/36 Bodygroom verfasst
Kurtilein
18/07/2013
Österreich
Super Produkt
Ich bin mit dem Ganzkörperrasierer super zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom verfasst