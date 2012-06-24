ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
  • Trimmen und Rasieren aller Körperzonen

Eingestellt

BodygroomBodygroom

TT2021/31

3.2
| (102) Bewertungen
Trimmen und Rasieren aller Körperzonen
Das All-in-one Körperhaarpflegesystem für Männer ist ein hautschonender und unkomplizierter Trimmer und Rasierer in einem.
Alle Vorteile anzeigen

Der beste Philips Bodygroom

Trimmen und Rasieren aller Körperzonen

  • für den ganzen Körper

3 Kämme für unterschiedliche Haarlängen

3 Kämme für unterschiedliche Haarlängen

3 Kämme bieten unterschiedliche feste Einstellungen für Haarlängen von 3, 5 und 7 mm Länge für sicheres und einfaches Trimmen aller Körperzonen.

Mehr Sicherheit und weniger Hautirritationen für eine komfortable Ganzkörperrasur

Mehr Sicherheit und weniger Hautirritationen für eine komfortable Ganzkörperrasur

Ladestation zur praktischen Aufbewahrung

Ladestation zur praktischen Aufbewahrung

Die Ladestation bietet eine praktische Möglichkeit zur Aufbewahrung und stellt sicher, dass das Gerät für die Verwendung vollständig aufgeladen ist.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.2

von 5

102

Bewertungen

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Super Teil

Der Rasierer lässt sich gut und leicht bedienen. Das Reinigen ist Unkomliziert. Kann ich nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom verfasst

26/02/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/36 Bodygroom verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/36 Bodygroom verfasst

18/07/2013

Österreich

Österreich

Super Produkt

Ich bin mit dem Ganzkörperrasierer super zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration