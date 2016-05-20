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Eingestellt

InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

TX1BK/00

3.7
| (9) Bewertungen

Erhältlich in

Schwarz
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Weiß
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Hochauflösender Sound
Der Philips TX1 liefert hochauflösenden Sound mit erweitertem Bass dank Premium-Treibern und ovalen Schallröhren. Bequem sitzende Ohrkappen sorgen für ein intensives Erlebnis, während das flache Kabel Kabelsalat verhindert.
Alle Vorteile anzeigen

Premium-Treiber mit ovalen Schallröhren

Hochauflösender Sound

  • Schwarz

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.

Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen für perfekten Sitz

Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen für perfekten Sitz

Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Ergonomische, ovale Schallröhre passt sicher und ist bequem

Die ovale Form des Schallrohrs ist das Ergebnis umfangreicher Forschung am menschlichen Ohr. Die ergonomische Form passt sich jedem Ohr bequem an und stellt einen optimalen Sitz und Komfort für ein umfassendes Musikerlebnis sicher.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

9

Bewertungen

3
2

20/05/2016

Sverige

Sverige

Verifizierter Käufer

Nöjd

Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.

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Diese Bewertung wurde für TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon verfasst

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19/08/2015

France

France

Très bons intra auriculaires

Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.

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Diese Bewertung wurde für TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro verfasst

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27/03/2015

Sverige

Sverige

WOW!

Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!

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Diese Bewertung wurde für TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon verfasst

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