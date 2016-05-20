Eingestellt
TX1BK/00
Schwarz
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.
Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.
Die ovale Form des Schallrohrs ist das Ergebnis umfangreicher Forschung am menschlichen Ohr. Die ergonomische Form passt sich jedem Ohr bequem an und stellt einen optimalen Sitz und Komfort für ein umfassendes Musikerlebnis sicher.
3.7
von 5
9
Bewertungen
Tek16
20/05/2016
Sverige
Verifizierter Käufer
Nöjd
Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.
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Arnaudst44
19/08/2015
France
Très bons intra auriculaires
Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.
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Diese Bewertung wurde für TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro verfasst
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ChrizDean
27/03/2015
Sverige
WOW!
Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!
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Diese Bewertung wurde für TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon verfasst
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