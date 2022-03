Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Philips Xenon- und Halogen-Lampentypen, die die größtmögliche Qualität und Leistung sowie Style bieten – in jeder Fahrsituation. Die meisten Halogenlampen von Philips sind zudem in Doppelpacks erhältlich – für einen einfacheren und kostengünstigeren Austausch auf beiden Seiten.