1) FK Entspricht der Fernlichtkennzahl I'M des jeweiligen Scheinwerfer mit Austauschlichtquelle H4-LED bzw. H7-LED

2) *entspricht Produktionsende.

3) Die angegebene Fernlichtkennzahl I'M mit H4-LED bzw. H7-LED weicht von der Angabe auf dem Scheinwerfer ab. Die zulässige Summe der Fernlichtkennzahlen aller Fernlichtscheinwerfer darf 100 nicht überschreiten. Referenzmarke I'M mit H7-LED oder H4-LED für das Fernlicht der einzelnen Modelle ist wie unten. Weitere Informationen finden Sie unter Q&A.

17,5 VW Polo (5. Gen.)

20 BMW 1er (F20/F21 Facelift), Dacia Lodgy, Fiat Punto, Fiat Tipo, Nissan MICRA (4. Gen. Facelift), Renault Twingo (2. Gen. Facelift), Smart Fortwo (3. Gen.), Smart ForFour (2. Gen.),

25 Citroen JUMPY (2. Gen.), Citroen Dispatch (2. Gen.), Hyundai i10 (2. Gen.), Nissan Juke, Opel Karl, Karl Rocks, Viva, Skoda Citigo, Toyota Yaris

27,5 Mini Mini, Mini Cabrio, Renault Kangoo (2. Gen. Facelift), Kangoo Z.E, Kangoo Z.E. H2, Seat Mii, Swift (5. Gen. Facelift), VW up! (Facelift), e-up!, cross up!, up! GTI

30 Fiat 500x, Renault Kangoo (2. Gen.), Kangoo BE BOP, Kangoo Z.E., Seat Mii, Swift (5. Gen. Facelift), VW up! (Facelift), e-up!, cross up!, up! GTI

37,5 Hyundai Getz, VW T5 Caravelle, T5 Califonia, T5 Multivan, T5 Transporter

4) In bestimmten Fällen kann ein zusätzlicher CANBus-Adapter erforderlich sein.

5) Es sind ebenfalls die Fahrzeuge (SO.KFZ Wohnmobil und weitere Klassen / Aufbauarten) freigegeben, deren Scheinwerfer der aufgeführten UN(ECE) Typgenehmigung entsprechen und auf Basis des genannten Basis-Fahrzeugs eine Mehrstufengenehmigung erhalten haben.

6) Die Straßenzulassung der Philips Ultinon Pro6000 LED-Lampe gilt nur wenn sie da, wo erforderlich mit Philips Originalzubehör installiert wird. Bitte prüfen Sie anhand der Kompatibilitätsliste, ob für Ihr Fahrzeug zusätzliches Zubehör benötigt wird.