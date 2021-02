Bei der NanoCloud-Technologie wird ein völlig natürlicher Verdunstungsprozess verwendet, bei dem die Luft mit Wassermolekülen in Nanogröße angereichert wird. Diese Moleküle sind so klein, dass 99 % weniger Bakterien verbreitet werden, als dies bei führenden Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie der Fall ist. Dabei werden nasse Stellen oder weißer Staub gänzlich vermieden. Intelligente Steuermodule sorgen dafür, dass Ihre ausgewählte Luftfeuchtigkeitseinstellung in Ihrem Zuhause ganz automatisch aufrechterhalten wird.