Der glatt rasierte Look kann Sie vor Herausforderungen stellen, insbesondere, wenn Sie empfindliche Haut haben, die zu Rötungen, Rasurbrand und eingewachsenen Haaren neigt. Bei richtiger Anwendung können Sie den Shaver Series 7000 jedoch nutzen, um sich ohne Hautirritationen zu rasieren.



Was bedeutet gründliche Rasur?

Beginnen wir mit dem Ziel. Eine gründliche Rasur bedeutet keinen Bart und keine Bartstoppeln„ eine glatte, gründliche Rasur, mit der Ihr gutes Aussehen für sich spricht. Sind Sie bereit? Hier erfahren Sie, wie Sie eine gründliche Rasur in nur wenigen Minuten durchführen.

Nass oder trocken?

Eine Trockenrasur ist hautfreundlicher und verursacht weniger Schnittverletzungen. Eine Nassrasur mit Rasierschaum ist erfrischend und sanft. Die richtige Entscheidung kann zunächst zu Unsicherheit führen, insbesondere, wenn Sie empfindliche Haut haben. Aber keine Sorge: Hilfe ist unterwegs.



Rasiertipps

Ihr persönlicher Rasurplan in der GroomTribe App enthält individuelle Tipps, wie Sie eine gründliche Rasur selbst bei empfindlicher Haut erzielen können. Mit der geführten Rasur erhalten Sie Rückmeldungen in Echtzeit, während die App außerdem Ihre langfristigen Rasurdaten sammelt, um die Empfehlungen speziell auf Sie anzupassen.



Schritt 1. Cool bleiben

Waschen und reinigen Sie Ihr Gesicht, bevor Sie zum Rasierer greifen, damit es wirklich sauber ist. Sie sollten vorher allerdings nicht heiß duschen, sonst ist Ihre Haut geschwollen und verschwitzt, sodass eine Rasur schwierig ist. Achten Sie darauf, dass Ihre Haut vor dem nächsten Schritt trocken ist.

Schritt 2. Los gehts



Mit Ihrem Shaver Series 7000 können Sie einen 3-Tage-Bart problemlos rasieren. Sollte Ihr Bart länger sein, trimmen Sie ihn zuerst. Verwenden Sie für eine gründliche Nassrasur (auch unter der Dusche) Rasierschaum oder -gel und beginnen Sie die Rasur mit kreisförmigen Bewegungen.



Rasieren Sie im ersten Durchgang in Wuchsrichtung (d.h. in der Richtung, in der Ihr Gesichtshaar wächst) und dann gegen die Wuchsrichtung für eine gründlichere Rasur. Falls Sie empfindliche Haut haben, rasieren Sie nur in Wuchsrichtung.



Straffen Sie Ihre Haut mit der freien Hand, um die Rasur zu erleichtern. Ziehen Sie dabei aber nicht zu sehr. Da Sie nicht viel Druck für eine gründliche Rasur benötigen, sollten Sie den Rasierer nicht zu stark aufdrücken.



Der Rasierer leistet dabei auch seinen Beitrag. Er misst Ihre Bartdichte und passt die Leistung automatisch an, um dichte Bartpartien effizienter zu rasieren. So müssen Sie nicht immer wieder die gleichen Bereiche rasieren und die Gefahr für Hautirritationen nimmt ab.



Wenn Sie sich nass rasieren, spülen Sie den Scherkopf alle 10 bis 15 Sekunden ab, um den angesammelten Schaum bzw. das Gel sowie störende abgestorbene Haut, Haare und Schmutz zu entfernen.



Schritt 3. Fast fertig

Für die Hautpflege nach der Rasur: Befeuchten Sie Ihr Gesicht mit warmem Wasser, trocknen Sie es vorsichtig ab, und tragen Sie bei Bedarf Aftershave oder Feuchtigkeitscreme auf. Spülen Sie den Scherkopf Ihres Rasierers aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.



Das ist alles. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie das Haus mit einer gründlichen Rasur verlassen. Und an Tagen, an denen Sie sich nicht nach einer Glattrasur fühlen, können Sie sich für perfekte Bartstoppeln entscheiden.



Sie haben noch keinen persönlichen Rasurplan?

Sie bekommen individuelle Hinweise zum Vorgehen bei speziellen Hautproblemen, zum Beispiel bei Hautrötungen, Rasurbrand oder eingewachsenen Haaren. Bei jeder Rasur erfasst die gemeinsam mit Dermatologen entwickelte vernetzte App Ihre Rasiertechnik und Ihren Hautfortschritt.



Laden Sie die GroomTribe App für iOS und Android herunter, um loszulegen.

Im App Store herunterladen

Von Google Play herunterladen