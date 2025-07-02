Wie verwende ich meinen OneBlade am Körper?

Mit dem Philips OneBlade können Sie Körperhaare trimmen, rasieren und stylen, auch im Intimbereich. Zum Rasieren größerer Körperbereiche, wie z. B. Beine, Arme oder Oberkörper, können Sie die normale OneBlade Klinge mit allen Aufsätzen verwenden. Verwenden Sie zum Trimmen und Rasieren empfindlicher Bereiche wie der Leistengegend oder der Achselhöhlen die unten aufgeführten Aufsätze.
Tipp: Sie können ein OneBlade Körperset in unserem Online-Shop erwerben. Das Körperset ist mit allen OneBlade Modellen kompatibel, inklusive OneBlade Pro.
Hinweis: Philips OneBlade wurde zum Trimmen und Rasieren von Haaren im Gesicht und am Körper entwickelt. Er ist nicht zum Trimmen oder Rasieren der Kopfhaare vorgesehen. Weitere Informationen zu geeigneten Produkten zum Schneiden und Rasieren der Kopfhaare finden Sie im Philips Sortiment für Haarschneider und Groomern.
Die Philips OneBlade Intimate Klingen sorgen für eine gründliche Rasur und reduzieren gleichzeitig das Risiko von Schnittverletzungen.
Rasiertipps für Männer: Wenn Sie Ihren Hodensack rasieren, ist es wichtig, die Haut mit den Fingern der freien Hand zu spreizen und so straff wie möglich zu halten. Dadurch entsteht eine glatte Oberfläche, über die die Klinge gleiten kann, was zu besseren Rasierergebnissen und einem geringeren Risiko von Schnittverletzungen führt. Rasieren Sie den Hodensack Stück für Stück, und achten Sie darauf, die Haut straff und möglichst faltenfrei zu halten.
Rasiertipps für Frauen: Wenn Sie die Innenseite Ihrer äußeren Schamlippen rasieren, achten Sie darauf, die äußeren Schamlippen so zu straffen, dass die Klinge nicht mit den inneren Schamlippen in Kontakt kommen kann. Schützen Sie Ihre inneren Schamlippen mit der anderen Hand.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich mit dem Hautschutzaufsatz zu rasieren:
1. Befestigen Sie die Intimate Klinge am OneBlade Handstück. 2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. 3. Straffen Sie mit zwei Fingern Ihrer freien Hand einen kleinen Hautbereich, damit sich die Haare aufrichten. Verwenden Sie die Klinge nur auf sorgfältig gestraffter Haut. Weitere Informationen finden Sie in den oben genannten Tipps. 4. Stellen Sie sicher, dass die Klinge vollständig auf der Haut aufliegt und nicht schräg gehalten wird. 5. Bewegen Sie das Gerät langsam und mit leichtem Druck. Achten Sie darauf, dass Ihre Haut während der gesamten Rasur gestrafft ist.
Schalten Sie das Gerät nach der Rasur aus und reinigen Sie es gründlich.
Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie in den FAQs unter Wie reinige ich meinen OneBlade?
Achten Sie beim Trimmen und Rasieren von empfindlichen Stellen darauf, dass Sie Ihr Haar vor Beginn reinigen. Der Schutzaufsatz für empfindliche Haut ermöglicht eine gründliche Rasur und reduziert das Risiko von Schnittverletzungen.
So verwenden Sie den Schutzaufsatz für empfindliche Haut:
1. Befestigen Sie den Schutzaufsatz für empfindliche Haut auf der Schneideeinheit des Geräts und üben Sie leichten Druck darauf aus, bis er einrastet.
2. Machen Sie mit Ihrem OneBlade flüssige, gleichmäßige Bewegungen. Bewegen Sie den Rasierer vor und zurück, um sicherzustellen, dass auch Haare mit verschiedenen Wuchsrichtungen rasiert werden. Bei Bedarf können Sie die Haut mit der freien Hand straffen, um Bereiche mit Falten wie z. B. den Hodensack zu rasieren.
3. Nehmen Sie nach Abschluss der Rasur den Aufsatz vom Gerät ab. Spülen Sie den Aufsatz und den OneBlade mit lauwarmem Wasser ab und reinigen Sie sie.
Der Kamm für Körperbehaarung trimmt Ihre Körperbehaarung auf eine Länge von 5 mm. Verwenden Sie aus hygienischen Gründen nicht denselben Kammaufsatz für Ihr Gesicht und andere Körperteile.
So verwenden Sie den Kamm für Körperbehaarung:
1. Befestigen Sie den Kammaufsatz auf der Schneideeinheit des OneBlade und üben Sie leichten Druck darauf aus, bis er einrastet. 2. Rasieren Sie sich mit dem aufgesetzten Kamm für Körperbehaarung. Schneiden Sie gegen die Haarwuchsrichtung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. 3. Nehmen Sie nach Abschluss der Rasur den Aufsatz vom Gerät ab. Spülen Sie den Aufsatz und den OneBlade mit lauwarmem Wasser ab und reinigen Sie sie.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:QP1924/20 , QP6652/35 , QP1924/30 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›