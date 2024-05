Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit mehr als 100 Jahren, stehen wir mit unseren fortschrittlichen Beleuchtungstechnologien an vorderster Stelle, was Fahrzeugbeleuchtung betrifft. Die Philips Produkte in Erstausrüsterqualität werden nach strengen Qualitätskontrollverfahren (einschließlich der geltenden ISO-Normen) entwickelt, wodurch ein dauerhaft hoher Produktionsstandard gewährleistet werden kann. Philips RacingVision GT200 ist mit Automodellen führender Marken wie Audi, BMW, Ford, GM, Toyota und Volkswagen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Produktauswahl.