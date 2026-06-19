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LongLife EcoVisionLängere Lebensdauer

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3.8
| (256) Bewertungen
Fahren mit Vernunft
Philips LongLife EcoVision-Scheinwerferlampen halten länger als herkömmliche Lampen. Dadurch werden sie automatisch von Fahrern bevorzugt, die die Wartung ihrer Fahrzeuge verringern möchten.
Alle Vorteile anzeigen

Längere Lebensdauer, weniger Lampenwechsel

Fahren mit Vernunft

  • Lampentyp: H19

  • 12 V, 60/55 W

  • Langlebig, weniger Austauschen

  • Besonders widerstandsfähige Lampe

  • Anzahl der Lampen: 1

1.500 Stunden ohne Austausch

Dank der hochwertigen Materialien und des robusten Designs haben die Philips LongLife EcoVision-Lampen eine Lebensdauer von bis zu 1.500 Stunden. Damit wird weniger Zeit für den Austausch benötigt und die Wartung minimiert. Durch ihre Langlebigkeit eignen sich Philips LongLife EcoVision-Lampen auch für Hochspannungsfahrzeuge.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Die fortschrittliche Philips Beleuchtung ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Philips Produkte in Erstausrüsterqualität wurden unter strengen Qualitätssicherungsprozessen (einschließlich ISO-Normen) entwickelt, was einen dauerhaft hohen Produktionsstandard gewährleistet. LongLife EcoVision ist mit Automodellen großer Marken wie Audi, BMW, Ford, GM, Toyota und Volkswagen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Produktauswahl.

Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Philips Quarzglaslampen (Glühfaden 2.650 ºC und Glas 800 ºC) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

256

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

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