Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Die fortschrittliche Philips Beleuchtung ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Philips Produkte in Erstausrüsterqualität wurden unter strengen Qualitätssicherungsprozessen (einschließlich ISO-Normen) entwickelt, was einen dauerhaft hohen Produktionsstandard gewährleistet. LongLife EcoVision ist mit Automodellen großer Marken wie Audi, BMW, Ford, GM, Toyota und Volkswagen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Produktauswahl.