Unsere weißesten Lampen für stylische Leistung auf der Straße

Bessere und hellere Lampen bieten mehr Leistung im Straßenverkehr. Dank optimierter, präziser Glühwendelgeometrie, Hochdruck-Gasfüllung, Präzisionsbeschichtung und hochwertigem Anti-UV-Quarzglas setzen Philips WhiteVision ultra moto-Scheinwerferlampen neue Maßstäbe in der Fahrzeugbeleuchtung. Sie wurden speziell für einen atemberaubenden Look und beste Sicht entwickelt und sorgen so für ein entspannteres und freudigeres Fahrerlebnis.