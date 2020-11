So fordern Sie Ihre Garantie ein

Gehen Sie zu Ihren Händler, oder wenden Sie sich an den Philips Kundendienst unter 00800-7445 4775. Wenn Ihr Antrag den allgemeinen Geschäftsbedingungen entspricht, erhalten Sie eine neue Lampe, die technisch einer Xenon LongerLife Lampe entspricht. Wenn Sie sich wegen eines Ersatzes an den Philips Kundendienst wenden, senden Sie bitte die defekte Philips Lampe in einer Schutzverpackung ein. Vergessen Sie nicht, Ihren Kaufbeleg hinzuzufügen und das entsprechende Porto für den Versand an die Kontaktadresse in Ihrem Land zu bezahlen.