Eingestellt
4.2
von 5
462
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
ehacp
25/08/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr positiv!!!
Ich bin sehr positiv überrascht und hätte nie gedacht, dass er auch bei langen gekräuselten Haaren so effektiv ist. Den Rasierer kann ich mit gutem Gewissen weiter empfehlen. Sehr sehr gutes Produkt
Vorteile
Rasiert alle Haare ausnahmslos weg
Nachteile
Lange Haare bleiben an der Klinge hängen. Stört aber nicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Reichwch
26/03/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach spitze, sehr schnell und sehr verträglich.
Das Produkt ist super für alle die keine Haarentfernungscreme o. Ä. Nutzen wollen.
Vorteile
Sehr genau und schnell
Nachteile
Nicht bekannt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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gemeini
22/10/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekt und gut durchdachter Haar-Trimmer.
Keine Verletzungsgefahr, auch wenn man unsachgemäß auf der Haut entlang rasiert. Die Haar werden sehr kurz rasiert (weniger al 1mm möglich). Weder an Hautfältchen, noch an engen Stellen gibt es Probleme. Der ergonomische bewegliche Aufsatz macht jede Bewegung perfekt mit, passt sich sehr gut an und durch die beidseitige Schneide des Aufsatzes erreicht man ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Auch die Barthaar-Trimmer-Funktion auf der anderen Seite ist perfekt und erzielt tolle Ergebnisse. Die millimetergenaue Einstellung ist sehr praktisch. Reinigung unter Wasser ist auch hervorragend. Der Bodygroom 7000 hat mich wirklich überzeugt. Das Rasiergeräusch ist zwar zu hören, aber nicht lauter, als ein gewöhnlicher elektronischer (Bart-)Rasierer von Philipps. Ich hoffe der Akku hält lange. Eine passende Tasche von Philipps habe ich mir auch noch gekauft. So ist das Gerät geschützt aufbewahrt und lässt sich im Urlaub im Gepäck gut verstauen. Ich würde den Haartrimmer immer wieder kaufen.
Vorteile
perfektes Rasierergebnis. Doppelfunktion (Intimhaar und Barthaar), keine Verletzungsgefahr, auch bei schneller Rasur und Hautfalten, unter Wasser leicht zu reinigen, liegt gut in der Hand, leichte Bedienung
Nachteile
bis jetzt keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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