ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Bodygroom 7000 BG7020/15 Showerproof body groomer

Eingestellt

Support

Bodygroom 7000 BG7020/15 Showerproof body groomer

BG7020/15

Bodygroom 7000 BG7020/15 Showerproof body groomer

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Benutzerhandbuch

  • PDF Datei, 3.4 MB
  • 15 November 2023

EU-Konformitätserklärung

  • PDF Datei, 650.8 kB
  • 17 December 2024

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

Fehlerbehebung