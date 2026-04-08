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Handstück mit ergonomischem Griff

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Handstück mit ergonomischem Griff

CP0424/01

Handstück mit ergonomischem Griff

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Original-Schlauch mit ergonomischem Griff zur Fernbedienung für die PowerPro Ultimate-Reihe (geeignet für Modelle mit Fernbedienung).

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  • 8 April 2026

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